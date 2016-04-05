Начиная с 6 марта томские полицейские составили 24 протокола по новой административной статье 20.3.3 о дискредитации российских вооруженных сил. Об этом 11 марта сообщают в пресс-службе МВД.
«Данные правонарушения были выявлены и незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении пяти граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения», — добавили там.
Каждому из правонарушителей назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
ЛАД написав:НАТО у нас ЯО не забирало. Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
ЛАД, вы просто гигант мысли (отец русской, нет украинской демократии)
вы хоть что-то читали кроме Кодекса строителя коммунизма или Устава КПСС?
если бы читали, то знали в каком положении и под каким давлением со стороны РФ и США находился и президент и руководство Украины в 1992-1994гг
почитайте воспоминания Леха Валенсы о том как Ельцин при визите в Варшаву сказал Валенсе, что абсолютно не возражает против вступления Польши в НАТО(он был хорошо пьян), а когда вернулся домой в Москву, то через пару дней вышло официальное заявление РФ о том, что они категорически против расширения НАТО на восток
Ельцин хотел власти (путем развала СССР-убрал Горбачева) он её получил, в отличии от коммунистов Зюганова и Путина он не был имперцем...но все поменялось после его ухода, а вести речь о том, что бы было если бы у нас было ЯО-это пустая болтовня (это относиться не к вам , а Ukrainian)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 11 бер, 2022 18:07, всього редагувалось 2 разів.
prodigy ВОВ всё же была, хотя и являлась частью 2-й МВ. Советская пропаганда, как и дюбая др., частично лжива. Но только частично. "Солонин, Виктор Суворов, и другие авторы" могут врать такде складно, как и советская пропаганда. Не надо их слова выдавать за абсолютную истину. "байки про освободительный поход и помощь нашим братьям украинцам и белорусам" действительно байки, как и многое другое в изложении исторических событий. Цели, понятно, были другие. Тем не менее, это помогло созданию Украины в существовавших до 2014 границах. Иначе Львов мог бы и сегодня быть польским городом. Это тоже правда. Ваша ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 непонятно к чему. Там нет никаких данных об убитых/сосланных в 1939. Если говорить о пострадавших евреях от советской и немецкой оккупации, то лучше бы Вы промолчали. Может быть, Вам стоит задуматься, не слишком ли далеко Вы заходите в изменении своей идеологии, чем рассказывать мне о моей "совковости"?
А вообще, у нас сейчас речь о российской агрессии и борьбе с ней, а не о блокаде Ленинграда. Давайте не будем отклоняться от темы, ударяться в историю и делать из кого-то "вечных врагов". Каких-то 70 лет назад "фриц" было нарицательным словом и больших врагов у нас не было.
P.s. Переписку с костей юристом Вы вели здесь на форуме. Можете назвать это иначе.
ЛАД написав:НАТО у нас ЯО не забирало. Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
ЛАД, вы просто гигант мысли (отец русской, нет украинской демократии)
вы хоть что-то читали кроме Кодекса строителя коммунизма или Устава КПСС?
если бы читали, то знали в каком положении и под каким давлением со стороны РФ и США находился и президент и руководство Украины в 1992-1994гг .......
1. Не-а, ничего кроме "Правды" и "Комсомольской правды" в жизни не открывал. 2. А Вы читать умеете? Я специально подчеркнул НАТО. Это, вроде, не "РФ и США". И никакое давление, кроме собственной безграмотности, не мешало подписать Договор,а не Меморандум.
ЛАД написав:prodigy ВОВ всё же была, хотя и являлась частью 2-й МВ. Советская пропаганда, как и дюбая др., частично лжива. Но только частично. "Солонин, Виктор Суворов, и другие авторы" могут врать такде складно, как и советская пропаганда. Не надо их слова выдавать за абсолютную истину. "байки про освободительный поход и помощь нашим братьям украинцам и белорусам" действительно байки, как и многое другое в изложении исторических событий. Цели, понятно, были другие. Тем не менее, это помогло созданию Украины в существовавших до 2014 границах. Иначе Львов мог бы и сегодня быть польским городом. Это тоже правда. Ваша ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 непонятно к чему. Там нет никаких данных об убитых/сосланных в 1939. Если говорить о пострадавших евреях от советской и немецкой оккупации, то лучше бы Вы промолчали. Может быть, Вам стоит задуматься, не слишком ли далеко Вы заходите в изменении своей идеологии, чем рассказывать мне о моей "совковости"?
А вообще, у нас сейчас речь о российской агрессии и борьбе с ней, а не о блокаде Ленинграда. Давайте не будем отклоняться от темы, ударяться в историю и делать из кого-то "вечных врагов". Каких-то 70 лет назад "фриц" было нарицательным словом и больших врагов у нас не было.
P.s. Переписку с костей юристом Вы вели здесь на форуме. Можете назвать это иначе.
для чего ссылка-статья в Википедии-это полуправда (часть официальной пропаганды РФ) нет ничего хуже чем полуправда, до т.н. вторжения Германии в СССР он оккупировал часть Польши, часть Финляндии, Бессарабию, Северную Буковину и байки про то, как СССР не был готов к войне (и мы мирные люди)-это чистое кощунство. СССР по всем видам вооружения на 22 июня 1941 превосходил Германию в несколько раз (а по танкам и самолетом даже на порядок), почему вспомнил о 2 Мировой, потому что пропаганда уже выдает за то, что Украина на них напала (и у них как в 1941 одна винтовка на двоих, чего в реальности не было в 1941г-это очередной миф) Солонин и др. авторы выдают информацию из рассекреченных архивов https://archive.mil.ru/archival_service ... istory.htm
ЛАД написав:НАТО у нас ЯО не забирало. Если у нас не хватило ума подписывать не общие слова в Меморандуме, а потребовать подписания серьёзного Договора, то кто нам доктор?
ЛАД, вы просто гигант мысли (отец русской, нет украинской демократии)
вы хоть что-то читали кроме Кодекса строителя коммунизма или Устава КПСС?
если бы читали, то знали в каком положении и под каким давлением со стороны РФ и США находился и президент и руководство Украины в 1992-1994гг .......
1. Не-а, ничего кроме "Правды" и "Комсомольской правды" в жизни не открывал. 2. А Вы читать умеете? Я специально подчеркнул НАТО. Это, вроде, не "РФ и США". И никакое давление, кроме собственной безграмотности, не мешало подписать Договор,а не Меморандум.
вы наивный как ребенок, а сегодня нет давления НАТО на Зеленского? просто у Зеленского нет времени на дипломатию (идет война и геноцид населения), президент уже троллит как может и НАТО и ЕС, но они стоят на своем. Даже сегодняшнее решения в Версале тому подтверждение
или взять хотя бы запрет на поставку Миг29: Рішення США відмовити Україні в отриманні винищувачів МіГ-29 від Польщі ухвалив особисто президент Джо Байден. Він ветував доставку цих літаків, щоб не провокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.
Про це йдеться в редакційній статті видання The Wall Street Journal.
"Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокує. Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша. Тож, відправка менш летальних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброя, яка насправді є смертельною?", - пише WSJ.
Видання зазначає, що таке рішення є більшою проблемою і надсилає Путіну сигнал про НАТО.