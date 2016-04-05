Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:41

8 марта появилась публикация австрийского военного эксперта Тома Купера. Мне интересно, потому что раньше не слышал. Также не вспомнил выдающихся австрийских полководцев как показатель передовой военной школы. Упомянули Василия Вышиваного (наш мальчик) и Евгения Савойского (жека разбил турков под Веной и спас Европу). Потом нашла главный военный университет Австрии - Терезианская военная академия (первый вымпел академии вышивала лично императрица Мария-Терезия). Среди известных широкой публики выпускников - Лотар Рендулич, осужденный в n ürnberz í, и глава фашистской диктатуры в Венгрии Ференц Салаши. Что-то сразу все как-то не очень стало выглядеть.

Но генерал Клаузевиц писал, что военная наука доступна здоровому разуму, поэтому я посмотрел на мистера Купера: австрийский аналитик и историк авиации, успешный менеджер в транспортном бизнесе, автор и соавтор 560 книг и более 1000 статьи, консультант и сценарист военных фильмов (5 серия Война). Мистер Купер в точку. Но воздушная война на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Лично у меня к коллеге претензий нет, просто хотелось узнать, кто оценивает ситуацию в Украине.

Оценки австрийского эксперта по количеству страниц, наличию в ресурсах оппонента совпадают с моими. Согласен с тезисом о преимуществе противника воздуха. Что касается большего количества артиллерии у агрессора, спорная претензия: ее еще нужно эффективно использовать, и есть вопросы. Согласен, что ВВС РФ не контролируют 2/3 неба Украины. Больше всего на свете.

В областях деятельности следующие:

Север: Совершенно вменяемый тезис о скоплении сил агрессором для решительного штурма Киева, за который противник отправляет в Киев останки 1, 2 и 35 армий. Можно предположить, что враг постарается если не окружить нашу столицу, то хотя бы срезать главные трассы к городу и удалёнными способами нанести городу как можно больше разрушений (посоветовал бы защитникам Киева сначала де строй 2с19 и ТОС). Шансов взять Киев у врага - около 0, но в плане сделать беду - смотрим на Харьков и Мариуполь. Мнение г-на Купера о внезапной атаке ЗСУ в неожиданном городе комментировать не буду, сюрприз есть сюрприз. Тем более, бтгр 1 армия и, в первую очередь, тыловые колонны, страдают от нападений холодного яру и гетманцев виговского.

Северо-восток: поклон украинскому сосо за разгром штаба колонны 41 армии и отправку нахер армию генерала Герасимова. Молодцы волки. Я думаю это гены характера, а не иностранные инструкторы. Наши всегда такие умелые, негде было показать. Думаю, что группа сосо ЗСУ, кстати, провела внезапную запланову аттестацию штаба 41 армии и сняла с должностей некомпетентное руководство. Вот бы люди хотели получить справку из кадрового органа 41 армии... Остатки 41 армии пытаются связать хоть с кем-то из 36 армии где-то в Черниговской области.

Тем временем остатки 4 ТД (Кантемировской) застряли под Охтыркой без возможности куда-то переехать.

В тылу 2 и 41 армии активно действуют подразделения ЗСУ и ТРО, усложняя жизнь оккупантов. Купер считает их действия "перекрытыми дорогими". Киевлянам я уже посоветовал чествовать Сумы. Гарнизон города осознает, что обороне войны не победить, и набегает тылы противника вокруг города, что опять же снижает шансы противника под Киевом и облегчает состояние защитников Чернигова. Молодцы, мальчики и девочки!

Под Харьковом жизнь налаживается. Там казаки отамана Сирка колодец ворвались на правый фланг 6-й армии, которая с останками начала проползти через Балаклии и Изюм где-то на юг, параллельно пытаясь как-то остановить пехоту князя Мономаха. Только с помощью 8 и 20 армии ей это удалось. Двум последним пришлось забрать часть войск из Мариуполя и Волновахи.

6-я армия тем временем не усвоила урок и получила очередной удар от потомков Сирка под Чугуева, потеряв навсегда БТГР 138 омсбр и улетев за город. 6-я армия несмотря на громкое название всего 2 бригады дышат на ладан. Мальчики пора вам в тюрьму или домой, учиться не хотите.

Восток: сепаратисты, 8-я и 20-я армия (все кто не воюет с пехотой Мономаха) не прорвали украинскую оборону, стоят на месте.

Юг: г-н Купер считает, что никаких наступательных действий в этом направлении нельзя ожидать из-за тяжелых потерь агрессора Оккупированные города от этого ни на секунду не легче, но.

Генерал Зуско командует 58-й армией. Судя по тому, что генерал уже поставил под удар 42 вертолета в аэропорту Чернобаев, бесполезно сжег БТГР 7 ДШД под Вознесенском, затем еще один (из 20 МСД) - под Николаевом, группировка в этом направлении управляется т шляпа все еще военный талант. Источники сообщают, что 58-я армия (дислоцированная в Чечне и Дагестане) - лучшая в ВС РФ, а Зуско - самый талантливый из российских командиров сегодня. А хуже в них кто, как это - отличный боевой и политический? Все равно, если генералу не достанется 4-5 свежих бтгр, то он ничего не сделает с наступлением. Как там Николаев-Одесса?!

А вот и складывается пазл из оперативного искусства с повышенной логической нагрузкой: почему воинские части ВС РФ действуют не под командованием своих миротворцев, а в разных направлениях в композиции Тион совершенно разных групп? Правильный ответ есть и инжир его знает. Вот почему генерал Зуско не может взять себя в 42 msd любого btgr потому что это дивизия нашла себя.. на севере Украины. Исходя из оценки ситуации, Зуську надо брать за Мариуполь.

Вместо эпилога:

За две недели войны НИКАКАЯ связь ВС не прервана;

план операции ВС РФ завершен, поиск плана Б продолжается;

резервов у группы вторжения отсутствуют;

явное преимущество ВСУ в логистике перед логистикой агрессора; кто из читателей ближе к украинским военным логистам - целуйте их туда, люди вносят огромный вклад в победу.

Том Купер в тему, его тексты читаются, это объективный взгляд из-за рубежа на наши события. Ценно мнение, что Купер не обязан быть патриотом Украины и действительно дорожить нами симпатией.

Прогноз Пенсионинформб рро: ракетные удары по Луцку, Коростену, Овручу и Житомиру, полет бульбенфюрера за поребрик наталкивают на мысль о начале «банзай-шторма» Киева (автор термина - Костянтин Машовець ) на фоне нашествие зс двух направлений - Ковель-Львов и Коростень-Житомир. По другим направлениям пару дней должно быть относительно спокойно.

Мариуполь, держись!