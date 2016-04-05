Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:14

Ukrainian написав: prodigy написав: Бедный, бедный Джо (если это правда от The Wall Street Journal? )



https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-bayden-osobisto-vetuvav-peredachu-litakiv-ukrajini-boyachis-sprovokuvati-putina-pishe-wsj-novini-svitu-11740126.html Бедный, бедный Джо (если это правда от The Wall Street Journal? )

Накуя такі «друзі і союзники»? Накуя такі «друзі і союзники»?

вы никогда не работали в компании у англичан/немцев/французов/итальянцевони не скрывая показывают тебе, что они старшие-а ты младшийу Украины просто нет выбора, пусть помогают чем могут (т.е. могут они всё, а помогают только тем, чем хотят)Пуйло малограмотный считает, что СССР победил бы в войне и без помощи США (без ленд-лиза), но это совсем не так (прочитайте по ссылке для инфо)только враг (или идиот, считайте как хотите) может заявлять, что Украина победит орков РФ без военной и в большей степени экономической помощи Запад (взять хотя бы бензин),писал 2 дня назад про свою поездку по маршруту Одесса-Б.Церковь-Винница-Одессавчера моя дочь добралась до Черновцов из Винницы за 3000грн(если бы был шанс заправиться в Виннице, я бы довез ее до Черновцов сам)... признаю, что не решился взять с собой канистры с бензином из Одессы (канистры предлагал знакомый, но я не уверен, что их не конфисковали на блок-постах для нужд ***)сотни грузовиков идут через границы в сутки и это действительно ОГРОМНАЯ ДОПОМОГА.у нас уже "полстраны на работу не ходит", вы не задумывались об этом?