В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників". Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН. ...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире. По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми. Новости ProFinance.Ru
airmax78 написав:Мені здається вони бояться спровокувати хуйло на застосування тактичної яз. Тому що як тільки в нього почнуться величезні проблеми в небі - ця сука вдарить по Україні яз. в цьому немає сумнівів. Тому тягнуть час і сподіваються що його свої вбьють.
Немає тут зв"яєку. Бомбу Пуйло застосує не раніше, ніж наші увійдуть у Крим чи Донецьк. Просто бояться. Ракети вони постачали ще до війни, а літаки планують вже під час. Бояться, щоб Пуйло не вдарив по натівським складам крилатими ракетами.
только враг (или идиот, считайте как хотите) может заявлять, что Украина победит орков РФ без военной и в большей степени экономической помощи Запад (взять хотя бы бензин),
писал 2 дня назад про свою поездку по маршруту Одесса-Б.Церковь-Винница-Одесса
вчера моя дочь добралась до Черновцов из Винницы за 3000грн(если бы был шанс заправиться в Виннице, я бы довез ее до Черновцов сам)... признаю, что не решился взять с собой канистры с бензином из Одессы (канистры предлагал знакомый, но я не уверен, что их не конфисковали на блок-постах для нужд ***)
сотни грузовиков идут через границы в сутки и это действительно ОГРОМНАЯ ДОПОМОГА. у нас уже "полстраны на работу не ходит", вы не задумывались об этом?
Сподіваюсь, цілко внятно пояснив для чого нам такі «друзі і союзники»
Від старих мігів? Можна передати тихо і все заперечувати. Було б бажання та яйця.
походу вы не в теме))
переговоры с Польшей/Болгарией/Чехией по передаче старых советских МиГов держали в секрете от прессы, но старый осел Жозе Баррозу проговорился (на эмоциях) во время выступления на ассамблее и страны ЕС (Польша и Ко) поспешили опровергнуть информацию (хотя Миги "были почти у нас")-думаю, что не совсем так...
потом Кулеба стал давить на Польшу -дать нам Миги (Дуда ответил, что Миги надо заместить американскими F16), как только нам дадут F16- Польша передаст Миги (и даже не передаст, а они будут базироваться на аэродроме Рамштайнг (Германия), потому что Польша боится остаться без истребителей. И вот как итог, Байдет наложил вето (т.е. F16 Польша не получит)
ТИХИЙ написав:В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників". Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН. ...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире. По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми. Новости ProFinance.Ru
на Херсонщине и др.областях спалили уже несколько элеваторов
проблема урожая 2022г вполне реальная, ну что же будем кушать кашу/рис если с хлебом будут проблемы
Вот просто интересно, статья в The Wall Street Journal и её пересказ Унианом воспринимаются как абсолютная истина, а, например, о том, что количество 200-х у агрессора США ооценивают в 5-6 тыс. все молчат. prodigy, правда, аккуратно оговаривается - "если это правда". А у Ukrainian уже - "Накуя такі «друзі і союзники»?"
вопрос по поводу 5-6 тысяч или 12тысяч уже был два дня назад задан нашему военному эксперту,он ответил, что причина в различии методологии подсчета, пример такой- Урал с пехотой был накрыт нашей артой (или РЗСО)-после попадания в грузовик в сгоревшем грузовике обнаружены останки предположительно 12 тел. а как быть с теми телами, которые фактически испарились во время взрыва ...да-да такое бывает часто (почему и есть термин "пропал без вести" когда нет даже останков)
при попадания Джавелина в танк Т-72 часто тоже нельзя обнаружить останки 3х человек экипажа (а только механика-водителя), так сколько считать убитыми 1 или 3 ? как сказал эксперт, подсчет потерь врага происходит начиная от командира взвода-роты-батальона-полка-бригады и в Штаб ЗСУ
ТИХИЙ написав:В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників". Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН. ...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире. По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми. Новости ProFinance.Ru
Вот интересно, как "19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы" превращаются в "более одной трети мирового экспорта зерновых"? у ProFinance.Ru своя арифметика?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 бер, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
дуже подобаються щоденні стріми від Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдана Буткевича Цензор.нет дивлюсь з великим задоволення і чекаю на новий стрім кожного ранку і вечора (коли виходить вечірній стрім більшість новим мені вже відомі з телеграм каналу https://t.me/uniannet