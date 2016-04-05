RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 328329330331332>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:07

В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників".
Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН.
...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире.
По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми.
Новости ProFinance.Ru
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 10.10.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:13

  airmax78 написав:Мені здається вони бояться спровокувати хуйло на застосування тактичної яз. Тому що як тільки в нього почнуться величезні проблеми в небі - ця сука вдарить по Україні яз. в цьому немає сумнівів. Тому тягнуть час і сподіваються що його свої вбьють.

Немає тут зв"яєку. Бомбу Пуйло застосує не раніше, ніж наші увійдуть у Крим чи Донецьк.
Просто бояться. Ракети вони постачали ще до війни, а літаки планують вже під час. Бояться, щоб Пуйло не вдарив по натівським складам крилатими ракетами.
lapay
 
Повідомлень: 12950
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:14

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:Бедный, бедный Джо (если это правда от The Wall Street Journal? )

https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-bayden-osobisto-vetuvav-peredachu-litakiv-ukrajini-boyachis-sprovokuvati-putina-pishe-wsj-novini-svitu-11740126.html

Накуя такі «друзі і союзники»?


вы никогда не работали в компании у англичан/немцев/французов/итальянцев
они не скрывая показывают тебе, что они старшие-а ты младший

у Украины просто нет выбора, пусть помогают чем могут (т.е. могут они всё, а помогают только тем, чем хотят)

Пуйло малограмотный считает, что СССР победил бы в войне и без помощи США (без ленд-лиза), но это совсем не так (прочитайте по ссылке для инфо)
https://www.svoboda.org/a/30538060.html

только враг (или идиот, считайте как хотите) может заявлять, что Украина победит орков РФ без военной и в большей степени экономической помощи Запад (взять хотя бы бензин),

писал 2 дня назад про свою поездку по маршруту Одесса-Б.Церковь-Винница-Одесса

вчера моя дочь добралась до Черновцов из Винницы за 3000грн(если бы был шанс заправиться в Виннице, я бы довез ее до Черновцов сам)... признаю, что не решился взять с собой канистры с бензином из Одессы (канистры предлагал знакомый, но я не уверен, что их не конфисковали на блок-постах для нужд ***)

сотни грузовиков идут через границы в сутки и это действительно ОГРОМНАЯ ДОПОМОГА.
у нас уже "полстраны на работу не ходит", вы не задумывались об этом?

Сподіваюсь, цілко внятно пояснив для чого нам такі «друзі і союзники»
prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:26

  Ukrainian написав:
  airmax78 написав:величезні проблеми

Від старих мігів? Можна передати тихо і все заперечувати. Було б бажання та яйця.


походу вы не в теме))

переговоры с Польшей/Болгарией/Чехией по передаче старых советских МиГов держали в секрете от прессы, но старый осел Жозе Баррозу проговорился (на эмоциях) во время выступления на ассамблее и страны ЕС (Польша и Ко) поспешили опровергнуть информацию (хотя Миги "были почти у нас")-думаю, что не совсем так...


потом Кулеба стал давить на Польшу -дать нам Миги (Дуда ответил, что Миги надо заместить американскими F16), как только нам дадут F16- Польша передаст Миги (и даже не передаст, а они будут базироваться на аэродроме Рамштайнг (Германия), потому что Польша боится остаться без истребителей. И вот как итог, Байдет наложил вето (т.е. F16 Польша не получит)
prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:35

читал, что РФ бомбит Беларусь
и вот официальное заявление о провокации



есть серьезные опасения, что это будет предлогом для Лукашенко

https://www.unian.ua/war/bilorus-mozhe-atakuvati-ukrajinu-sogodni-pislya-21-00-analitiki-novini-donbasu-11740156.html
prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:39

  ТИХИЙ написав:В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників".
Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН.
...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире.
По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми.
Новости ProFinance.Ru


на Херсонщине и др.областях спалили уже несколько элеваторов

проблема урожая 2022г вполне реальная, ну что же будем кушать кашу/рис если с хлебом будут проблемы
prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:42

prodigy
Поляки, Естонія, Литва та Латвія, допомагають дуже. Решта так собі. Німці думають чи відключати Свіфт Сбербанку чи почекати; байден то взагалі пародія на лідера супердержави ( старий пердун).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:53

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  prodigy написав:Бедный, бедный Джо (если это правда от The Wall Street Journal? )

https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-bayden-osobisto-vetuvav-peredachu-litakiv-ukrajini-boyachis-sprovokuvati-putina-pishe-wsj-novini-svitu-11740126.html

Накуя такі «друзі і союзники»?

Вот просто интересно, статья в The Wall Street Journal и её пересказ Унианом воспринимаются как абсолютная истина, а, например, о том, что количество 200-х у агрессора США ооценивают в 5-6 тыс. все молчат.
prodigy, правда, аккуратно оговаривается - "если это правда".
А у Ukrainian уже - "Накуя такі «друзі і союзники»?"


вопрос по поводу 5-6 тысяч или 12тысяч уже был два дня назад задан нашему военному эксперту,он ответил, что причина в различии методологии подсчета, пример такой-
Урал с пехотой был накрыт нашей артой (или РЗСО)-после попадания в грузовик в сгоревшем грузовике обнаружены останки предположительно 12 тел. а как быть с теми телами, которые фактически испарились во время взрыва ...да-да такое бывает часто (почему и есть термин "пропал без вести" когда нет даже останков)

при попадания Джавелина в танк Т-72 часто тоже нельзя обнаружить останки 3х человек экипажа (а только механика-водителя), так сколько считать убитыми 1 или 3 ?
как сказал эксперт, подсчет потерь врага происходит начиная от командира взвода-роты-батальона-полка-бригады и в Штаб ЗСУ
prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:06

  ТИХИЙ написав:В Мордорі починають задумуватись про "наповнення холодильників".
Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате конфликта в Украине, что спровоцирует скачок глобального недоедания, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН.
...Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, в то время как неопределенность также окружает российский экспорт продуктов питания... Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых. Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений. Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире.
По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., а международные санкции могут прервать российский экспорт. 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми.
Новости ProFinance.Ru

Вот интересно, как "19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы" превращаются в "более одной трети мирового экспорта зерновых"?
у ProFinance.Ru своя арифметика?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 бер, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21732
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:08

дуже подобаються щоденні стріми від Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдана Буткевича
Цензор.нет дивлюсь з великим задоволення і чекаю на новий стрім кожного ранку і вечора (коли виходить вечірній стрім більшість новим мені вже відомі з телеграм каналу https://t.me/uniannet

але мені цікаво бачите цю пару і те завзяття до інформаційного спротиву (рекомендую на добраніч, це як українська колискова Ukrainian lullaby https://www.youtube.com/watch?v=baTP2eqgz-I)


хтось може вважати це українською пропагандою, але мені байдуже...

prodigy
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2983 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 328329330331332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dobrofey, Hennady і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1783)
11.03.2022 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.