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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 329330331332>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:12

Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

У них навіть безпілотники тупі :D Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву :wink:
І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:16

  fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

У них навіть безпілотники тупі :D Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву :wink:
І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.


так, це нам дуже на користь...треба зробити більше гною з них і не дати можливості "сделать работу над ошибками"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:20

  fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

Ииии...
Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:31

Спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с тем, что был неделей ранее. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Кроме того, с 24 февраля по 5 марта VPN-приложения в App Store и Google Play установили по меньшей мере 5 млн человек, рассказал Самойленко.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/11/1948117.html

За дискредитирующий ВС РФ плакат москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей
За демонстрацию плаката с агитацией против спецоперации на Украине на станции столичного метро «Театральная» на женщину был наложен административный штраф.
.......
«установлено, что 41-летняя гражданка, находясь на платформе станции метро „Театральная“, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией, совершив публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения президента РФ и постановления Совета Федерации».
.......
Отметим, что указанная статья предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/03/11/1948043.html

11:45. Российского «батюшку» оштрафовали по новому закону о «фейках». Православному священнику церкви в селе Карабаново Костромской области Иоанну Бурдину придется выплатить 35 тыс. руб. «за проповедь, осуждающую братоубийство, и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий», сообщает «Новая газета». Отец Иоанн заявил, что обжалует судебное решение.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/11/1947947.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:31

  prodigy написав:...треба зробити більше гною з них і не дати можливості "сделать работу над ошибками"


Робота над помилками для них зара недоступна, бо, як відомо, риба гниє з голови :wink: Найбільша їхня помилка - це сунутись в Україну. Вони вже розуміють, що це треба негайно виправляти, але хз ЯК та коли воно станеться.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:33

  ТИХИЙ написав:
  fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

Ииии...
Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.


Катастрофа МиГ-23 в Бельгии — авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 4 июля 1989 года. Истребитель МиГ-23М ВВС СССР вылетел с аэродрома Колобжег-Багич в Польше, но вскоре после вылета у него возник временный перебой в работе двигателя (помпаж). После отказа двигателя пилот катапультировался, а неуправляемый самолёт пролетел 901 километр над территорией ГДР, ФРГ, Нидерландов и Бельгии и, полностью выработав авиатопливо, рухнул на жилой дом возле франко-бельгийской границы. На земле погиб 1 человек.

Бельгия и Нидерланды направили СССР ноты протеста в связи с полётом и катастрофой истребителя, однако благодаря потеплению отношений двух военных блоков (Организация Варшавского договора и НАТО) ситуацию удалось разрешить благоприятно. Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего. СССР выплатил Бельгии компенсацию за разрушения в размере $ 685 000.
Советские специалисты были допущены к месту катастрофы. Обломки истребителя вывезли в СССР. Причина отказа двигателя не была установлена, хотя в ходе расследования выяснилось, что он за последний год 5 раз был в ремонте.

31 июля 2021 года Су-35С 23-го истребительного авиационного Таллинского полка вылетел с аэродрома Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Лётчик катапультировался через 4 минуты после начала полёта, а самолет продолжил полёт. Позднее истребитель разбился на острове Сахалин. В результате катастрофы никто не погиб и не пострадал, разрушений на земле не было. У орков это часто бывает, можете поискать подобное в сети
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:34

  ЛАД написав:Вот интересно, как "19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы" превращаются в "более одной трети мирового экспорта зерновых"?
у ProFinance.Ru своя арифметика?

За "цифри" сперечатися не буду - це до експертів.
Піднята проблема - це реалії нашого (і не тільки нашого) сьогодення.
І чим довше це буде продовжуватись, тим більшими вони будуть.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ТИХИЙ написав:Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
І виходить, що ПРО та ППО нато такіж бутафорські, як і руська армія? Пару країн пролетів, це ляпас як Руст на червоній площі в часи Горбачьова.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:38

  fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

У них навіть безпілотники тупі :D Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву :wink:
І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.
Они заявили что это наш беспилотник :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:40

  ТИХИЙ написав:
  fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.
Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.
Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.
Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.
https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju

Ииии...
Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.

Нічого не буде. В США президент тряпка.
Всі смерті та руїни України можна було попередити одним реченням у січні 2022
«У випадку агресії на Україну, буде припущено 200 томагавків по цілям на території РФ.»
Але коли в країні лідер старий маразматик то про що може бути мова.
Ukrainian
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