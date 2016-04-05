Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:33

ТИХИЙ написав: fler написав: Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.

Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.

Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.

Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.

https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты.Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию.Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.

Ииии...

Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО. Ииии...Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.

Истребитель МиГ-23М ВВС СССР вылетел с аэродрома Колобжег-Багич в Польше, но вскоре после вылета у него возник временный перебой в работе двигателя (помпаж). После отказа двигателя пилот катапультировался, а неуправляемый самолёт пролетел 901 километр над территорией ГДР, ФРГ, Нидерландов и Бельгии и, полностью выработав авиатопливо, рухнул на жилой дом возле франко-бельгийской границы.Бельгия и Нидерланды направили СССР ноты протеста в связи с полётом и катастрофой истребителя, однако благодаря потеплению отношений двух военных блоков (Организация Варшавского договора и НАТО). Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего.Советские специалисты были допущены к месту катастрофы. Обломки истребителя вывезли в СССР. Причина отказа двигателя не была установлена, хотя в ходе расследования выяснилось, что он за последний год 5 раз был в ремонте.31 июля 2021 года Су-35С 23-го истребительного авиационного Таллинского полка вылетел с аэродрома Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Лётчик катапультировался через 4 минуты после начала полёта, а самолет продолжил полёт. Позднее истребитель разбился на острове Сахалин. В результате катастрофы никто не погиб и не пострадал, разрушений на земле не было. У орков это часто бывает, можете поискать подобное в сети