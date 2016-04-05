Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
У них навіть безпілотники тупі Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.
fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
У них навіть безпілотники тупі Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.
так, це нам дуже на користь...треба зробити більше гною з них і не дати можливості "сделать работу над ошибками"
fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
За дискредитирующий ВС РФ плакат москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей За демонстрацию плаката с агитацией против спецоперации на Украине на станции столичного метро «Театральная» на женщину был наложен административный штраф. ....... «установлено, что 41-летняя гражданка, находясь на платформе станции метро „Театральная“, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией, совершив публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения президента РФ и постановления Совета Федерации». ....... Отметим, что указанная статья предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.
11:45. Российского «батюшку» оштрафовали по новому закону о «фейках». Православному священнику церкви в селе Карабаново Костромской области Иоанну Бурдину придется выплатить 35 тыс. руб. «за проповедь, осуждающую братоубийство, и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий», сообщает «Новая газета». Отец Иоанн заявил, что обжалует судебное решение.
prodigy написав:...треба зробити більше гною з них і не дати можливості "сделать работу над ошибками"
Робота над помилками для них зара недоступна, бо, як відомо, риба гниє з голови Найбільша їхня помилка - це сунутись в Україну. Вони вже розуміють, що це треба негайно виправляти, але хз ЯК та коли воно станеться.
fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
Ииии... Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
Катастрофа МиГ-23 в Бельгии — авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 4 июля 1989 года. Истребитель МиГ-23М ВВС СССР вылетел с аэродрома Колобжег-Багич в Польше, но вскоре после вылета у него возник временный перебой в работе двигателя (помпаж). После отказа двигателя пилот катапультировался, а неуправляемый самолёт пролетел 901 километр над территорией ГДР, ФРГ, Нидерландов и Бельгии и, полностью выработав авиатопливо, рухнул на жилой дом возле франко-бельгийской границы. На земле погиб 1 человек.
Бельгия и Нидерланды направили СССР ноты протеста в связи с полётом и катастрофой истребителя, однако благодаря потеплению отношений двух военных блоков (Организация Варшавского договора и НАТО) ситуацию удалось разрешить благоприятно. Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего. СССР выплатил Бельгии компенсацию за разрушения в размере $ 685 000. Советские специалисты были допущены к месту катастрофы. Обломки истребителя вывезли в СССР. Причина отказа двигателя не была установлена, хотя в ходе расследования выяснилось, что он за последний год 5 раз был в ремонте.
31 июля 2021 года Су-35С 23-го истребительного авиационного Таллинского полка вылетел с аэродрома Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Лётчик катапультировался через 4 минуты после начала полёта, а самолет продолжил полёт. Позднее истребитель разбился на острове Сахалин. В результате катастрофы никто не погиб и не пострадал, разрушений на земле не было. У орков это часто бывает, можете поискать подобное в сети
fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
У них навіть безпілотники тупі Не розуміють, що орієнтуватись треба, насамперед, на координати (довгота та широта), а не на назву І те, що керував бовдур, теж зрозуміло, бо навіть не побачив, що координати - за межами України.
fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
Ииии... Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
Нічого не буде. В США президент тряпка. Всі смерті та руїни України можна було попередити одним реченням у січні 2022 «У випадку агресії на Україну, буде припущено 200 томагавків по цілям на території РФ.» Але коли в країні лідер старий маразматик то про що може бути мова.