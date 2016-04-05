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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 330331332333334335>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:42

  d44 написав:
  ТИХИЙ написав:Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
І виходить, що ПРО та ППО нато такіж бутафорські, як і руська армія? Пару країн пролетів, це ляпас як Руст на червоній площі в часи Горбачьова.

Виходить так.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не хочу разгонять "зраду", но вот статья Бутусова
Стратегія Путіна: повне захоплення Донбасу та Причорномор'я
Оттуда: "Також противник почав прокладати додаткову залізничну гілку до Херсонської області з Криму."
Получается, что одно из наших главных преимуществ - плохая логистика у захватчиков - уменьшается и может исчезнуть в Южном регионе...
Он пишет, что остановить врага могут только потери, а тут пишут, что наступление при нашей тактике и возможностях пока не предвидится.
Может нужны какие-то спецоперации в тылу врага (на нашей территории)?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:42

  ТИХИЙ написав:
  ЛАД написав:Вот интересно, как "19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы" превращаются в "более одной трети мирового экспорта зерновых"?
у ProFinance.Ru своя арифметика?

За "цифри" сперечатися не буду - це до експертів.
Піднята проблема - це реалії нашого (і не тільки нашого) сьогодення.
І чим довше це буде продовжуватись, тим більшими вони будуть.

Вообще согласен, проблемы будут.
Но масштаб несколько преувеличивают.
И не только ProFinance.Ru, но и у нас на форуме. Тут на днях уже поднимали этот вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:47

  ЛАД написав:
Спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с тем, что был неделей ранее. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Кроме того, с 24 февраля по 5 марта VPN-приложения в App Store и Google Play установили по меньшей мере 5 млн человек, рассказал Самойленко.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/11/1948117.html

За дискредитирующий ВС РФ плакат москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей
За демонстрацию плаката с агитацией против спецоперации на Украине на станции столичного метро «Театральная» на женщину был наложен административный штраф.
.......
«установлено, что 41-летняя гражданка, находясь на платформе станции метро „Театральная“, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией, совершив публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения президента РФ и постановления Совета Федерации».
.......
Отметим, что указанная статья предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/03/11/1948043.html

11:45. Российского «батюшку» оштрафовали по новому закону о «фейках». Православному священнику церкви в селе Карабаново Костромской области Иоанну Бурдину придется выплатить 35 тыс. руб. «за проповедь, осуждающую братоубийство, и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий», сообщает «Новая газета». Отец Иоанн заявил, что обжалует судебное решение.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/11/1947947.html


абсолютно не важно, что там за поребриком...а вам это важно?

в сети появились пожелания пригреть в Украине "журналистов и телеведущих" Дождя и дать им возможность работать на украинских ТВ каналах.
этого нельзя делать ни в коем случае. Я несколько раз писал под роликами Дождя на Youtube-"прекратите называть войну "спец.операцией", ноль реакции

а также привлекать к телемарафону "Едині Новини" всяких гнид с каналов Медведчука (Newsone. Zik), типа Макса Назарова и Дианы Панченко
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні
Если это так, то это говорит о том, что путин разозлен и, действительно, все пошло не так как планировалось
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:54

  Hennady написав:Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні
Если это так, то это говорит о том, что путин разозлен и, действительно, все пошло не так как планировалось


репрессии ? домашний арест уже репрессии...Путину нужны козлы отпущения (это в Россия любят), ну посадят 2-3 козла на 5-7 лет...чем это поможет нам?

одна надежна на госпереворот, у которого вероятность меньше 1%


https://news.obozrevatel.com/abroad/gro ... vojnyi.htm

Такое заявление сделал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью изданию "Гордон". При этом, по его словам, кремлевский лидер подготовился к возможному предательству со стороны своего окружения.

"Я уверен и знаю, что такие мысли давно зашли в элиту. Еще до начала войны. Потому что Путин же хвастался, что он собирается это делать. Этого испугался этот круг элиты, который рядом с ним. И их дети еще больше испугались. Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И, я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:00

  Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10

  otg написав:
  Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.

хуже, в чернобыле...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:виходить, що ПРО та ППО нато такіж бутафорські

Беспилотчики вообще плохо обнаруживаются. Мало там металла, ЭОП мала.
Если эта история вообще не фейк.
Hotab
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