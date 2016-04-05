Не хочу разгонять "зраду", но вот статья Бутусова Стратегія Путіна: повне захоплення Донбасу та Причорномор'я Оттуда: "Також противник почав прокладати додаткову залізничну гілку до Херсонської області з Криму." Получается, что одно из наших главных преимуществ - плохая логистика у захватчиков - уменьшается и может исчезнуть в Южном регионе... Он пишет, что остановить врага могут только потери, а тут пишут, что наступление при нашей тактике и возможностях пока не предвидится. Может нужны какие-то спецоперации в тылу врага (на нашей территории)?
За дискредитирующий ВС РФ плакат москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей За демонстрацию плаката с агитацией против спецоперации на Украине на станции столичного метро «Театральная» на женщину был наложен административный штраф. ....... «установлено, что 41-летняя гражданка, находясь на платформе станции метро „Театральная“, демонстрировала плакаты с антивоенной агитацией, совершив публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения президента РФ и постановления Совета Федерации». ....... Отметим, что указанная статья предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.
11:45. Российского «батюшку» оштрафовали по новому закону о «фейках». Православному священнику церкви в селе Карабаново Костромской области Иоанну Бурдину придется выплатить 35 тыс. руб. «за проповедь, осуждающую братоубийство, и размещенную на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий», сообщает «Новая газета». Отец Иоанн заявил, что обжалует судебное решение.
абсолютно не важно, что там за поребриком...а вам это важно?
в сети появились пожелания пригреть в Украине "журналистов и телеведущих" Дождя и дать им возможность работать на украинских ТВ каналах. этого нельзя делать ни в коем случае. Я несколько раз писал под роликами Дождя на Youtube-"прекратите называть войну "спец.операцией", ноль реакции
а также привлекать к телемарафону "Едині Новини" всяких гнид с каналов Медведчука (Newsone. Zik), типа Макса Назарова и Дианы Панченко
Такое заявление сделал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью изданию "Гордон". При этом, по его словам, кремлевский лидер подготовился к возможному предательству со стороны своего окружения.
"Я уверен и знаю, что такие мысли давно зашли в элиту. Еще до начала войны. Потому что Путин же хвастался, что он собирается это делать. Этого испугался этот круг элиты, который рядом с ним. И их дети еще больше испугались. Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И, я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист.
Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.
Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.