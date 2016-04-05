Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:54

Hennady написав: Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні

Если это так, то это говорит о том, что путин разозлен и, действительно, все пошло не так как планировалось Если это так, то это говорит о том, что путин разозлен и, действительно, все пошло не так как планировалось

репрессии ? домашний арест уже репрессии...Путину нужны козлы отпущения (это в Россия любят), ну посадят 2-3 козла на 5-7 лет...чем это поможет нам?одна надежна на госпереворот, у которого вероятность меньше 1%Такое заявление сделал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью изданию "Гордон". При этом, по его словам, кремлевский лидер подготовился к возможному предательству со стороны своего окружения."Я уверен и знаю, что такие мысли давно зашли в элиту. Еще до начала войны. Потому что Путин же хвастался, что он собирается это делать. Этого испугался этот круг элиты, который рядом с ним. И их дети еще больше испугались. Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И, я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист.