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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:41
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:42
Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне. Он добавил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России, и США будут защищать каждый дюйм стран НАТО
И Байден и НАТО почти прямым текстом говорят: делайте с Украиной что хотите, но только попробуй сюда суньтесь.
Фактически, Путину и его фашиZтам выдан полный карт-бланш в Украине и Молдове.
От що заважало бідону це заявити в січні 2022 ?
Хоча б так « США ответят на любой шаг РФ, угрожающий Украине, хоть это и приведет к мировой войне.»
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:44
Вот признаться честно,подзае... эти победные реляции из новостей...Из 52 стран едут добровольцы...Уже 40 тыс. изъявили желание...Из за границы вернулось 140тыс. граждан,из них 60тыс защитников готовых воевать...Вы бл.. о чем?? Звоню знакомому,пропал,давно не видел...Он в Египте завис...Уехали до 20 чисел февраля.Говорит хрен знает куда и как отправят и чем вернут..Кто пойдет воевать?? Он пойдет?? Чем?? Вы оружие роздали?? Вы в Херсоне раздали оружие?? Советов дэбильных надавали,делайте коктели Молота..Ну,наделали их патриотические подростки,так их расстреляля прям в парке и в центре города.Здоровые мужики,теперь ходят по Бердянску флагами махают.Оружия-...уй!
В Одессе,перед тем как ее заняли немцы в 41,гэбня в отличие от политических,выпустила всех уркаганов на волю и не побоялась дать им стволы и сделать закладким оружия как в катакомбах,так и других местах...Ясно что те воевать особо не воевали,но немцев и румынов подрачивали все равно то разбоями,то нападениями.Сейчас же,в такое время,власть банально боится,не может,или не хочет,или просто тупые.....раздать оружие даже добропорядочным гражданам,чтоб они не сидели как куры в курятнике,ожидая когда их прийдут убивать,насиловать и грабить....что мы видим на оккупированых территориях.У меня нет логического объяснения тому что происходит и почему так,когда идет настоящая война с ордой
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:46
Через російське воєнне вторгнення два провідних виробників неону з України, які забезпечують близько половини світового попиту на цей газ, що використовується у процесі виробництва комп’ютерних чіпів, призупинили свою діяльність. Як пише Reuters, це може додатково підвищити ціни та погіршити ситуацію з глобальним дефіцитом чіпів
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:54
Более менее крупные села очень серьезно настроены,просят оружие включая серьезное,скажу прямо что это отличные дрг группы будут на пути возможного продвижения,и нет опасений что не будет нужной дисциплины,многие знают толк в этом деле.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:57
В Украине сейчас 4,5 миллиона единиц нелегального оружия. Это вдвое больше, чем легального.
А скільки радянських калашів залишилось ?
Плюс західні «союзники» щось привезли.
Писали в Києві роздали 18 тис калашів тер обороні
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