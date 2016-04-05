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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 331332333334335>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:досі має приблизно 56 винищувачів,

Так себе отмазка не давать европейские машины.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Беспилотчики вообще плохо обнаруживаются. Мало там металла, ЭОП мала.
Він же здоровий як звичайний літак. Тоб то цєі є літак. І повністю металевий. Старий радянський ТУ. Тільки розмах крил малий, за крилату ракету запросто потягне за розмірами.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:41

  Hotab написав:
  AlexMotel написав:досі має приблизно 56 винищувачів,

Так себе отмазка не давать европейские машины.


Больше удивляет, что об этом вообще говорят в открытую.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:42

  Hotab написав:
  AlexMotel написав:досі має приблизно 56 винищувачів,

Так себе отмазка не давать европейские машины.

Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне. Он добавил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России, и США будут защищать каждый дюйм стран НАТО

И Байден и НАТО почти прямым текстом говорят: делайте с Украиной что хотите, но только попробуй сюда суньтесь.
Фактически, Путину и его фашиZтам выдан полный карт-бланш в Украине и Молдове.

От що заважало бідону це заявити в січні 2022 ?
Хоча б так « США ответят на любой шаг РФ, угрожающий Украине, хоть это и приведет к мировой войне.»
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:44

Вот признаться честно,подзае... эти победные реляции из новостей...Из 52 стран едут добровольцы...Уже 40 тыс. изъявили желание...Из за границы вернулось 140тыс. граждан,из них 60тыс защитников готовых воевать...Вы бл.. о чем?? Звоню знакомому,пропал,давно не видел...Он в Египте завис...Уехали до 20 чисел февраля.Говорит хрен знает куда и как отправят и чем вернут..Кто пойдет воевать?? Он пойдет?? Чем?? Вы оружие роздали?? Вы в Херсоне раздали оружие?? Советов дэбильных надавали,делайте коктели Молота..Ну,наделали их патриотические подростки,так их расстреляля прям в парке и в центре города.Здоровые мужики,теперь ходят по Бердянску флагами махают.Оружия-...уй!
В Одессе,перед тем как ее заняли немцы в 41,гэбня в отличие от политических,выпустила всех уркаганов на волю и не побоялась дать им стволы и сделать закладким оружия как в катакомбах,так и других местах...Ясно что те воевать особо не воевали,но немцев и румынов подрачивали все равно то разбоями,то нападениями.Сейчас же,в такое время,власть банально боится,не может,или не хочет,или просто тупые.....раздать оружие даже добропорядочным гражданам,чтоб они не сидели как куры в курятнике,ожидая когда их прийдут убивать,насиловать и грабить....что мы видим на оккупированых территориях.У меня нет логического объяснения тому что происходит и почему так,когда идет настоящая война с ордой
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:46

Через російське воєнне вторгнення два провідних виробників неону з України, які забезпечують близько половини світового попиту на цей газ, що використовується у процесі виробництва комп’ютерних чіпів, призупинили свою діяльність. Як пише Reuters, це може додатково підвищити ціни та погіршити ситуацію з глобальним дефіцитом чіпів
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:47

Мабуть нема що роздавати
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:54

  osafly написав:Вот признаться честно,подзае... эти победные реляции из новостей...Из 52 стран едут добровольцы...Уже 40 тыс. изъявили желание..

Более менее крупные села очень серьезно настроены,просят оружие включая серьезное,скажу прямо что это отличные дрг группы будут на пути возможного продвижения,и нет опасений что не будет нужной дисциплины,многие знают толк в этом деле.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:57

  гуляйполе написав:Мабуть нема що роздавати

В Украине сейчас 4,5 миллиона единиц нелегального оружия. Это вдвое больше, чем легального.
https://zbroya.info/ru/blog/9479_v-zone ... hik-vodki/

А скільки радянських калашів залишилось ?
Плюс західні «союзники» щось привезли.
Писали в Києві роздали 18 тис калашів тер обороні
Ukrainian
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