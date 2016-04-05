Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:44

Вот признаться честно,подзае... эти победные реляции из новостей...Из 52 стран едут добровольцы...Уже 40 тыс. изъявили желание...Из за границы вернулось 140тыс. граждан,из них 60тыс защитников готовых воевать...Вы бл.. о чем?? Звоню знакомому,пропал,давно не видел...Он в Египте завис...Уехали до 20 чисел февраля.Говорит хрен знает куда и как отправят и чем вернут..Кто пойдет воевать?? Он пойдет?? Чем?? Вы оружие роздали?? Вы в Херсоне раздали оружие?? Советов дэбильных надавали,делайте коктели Молота..Ну,наделали их патриотические подростки,так их расстреляля прям в парке и в центре города.Здоровые мужики,теперь ходят по Бердянску флагами махают.Оружия-...уй!

В Одессе,перед тем как ее заняли немцы в 41,гэбня в отличие от политических,выпустила всех уркаганов на волю и не побоялась дать им стволы и сделать закладким оружия как в катакомбах,так и других местах...Ясно что те воевать особо не воевали,но немцев и румынов подрачивали все равно то разбоями,то нападениями.Сейчас же,в такое время,власть банально боится,не может,или не хочет,или просто тупые.....раздать оружие даже добропорядочным гражданам,чтоб они не сидели как куры в курятнике,ожидая когда их прийдут убивать,насиловать и грабить....что мы видим на оккупированых территориях.У меня нет логического объяснения тому что происходит и почему так,когда идет настоящая война с ордой