fler написав:Источник в разведке сообщил, что упавший сегодня, 11.03.2022, в Хорватии русский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Он упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области. Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью. https://sprotyv.info/2022/03/rassledova ... -horvatiju
Ииии... Хорватия с 2009 г. одна из 30 стран НАТО.
Нічого не буде. В США президент тряпка. Всі смерті та руїни України можна було попередити одним реченням у січні 2022 «У випадку агресії на Україну, буде припущено 200 томагавків по цілям на території РФ.» Але коли в країні лідер старий маразматик то про що може бути мова.
AlexMotel написав:У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
Если б это было так, то что мешает украинской авиации уничиожить колону в 60 км. С 10 самолетов с ракетами, это не байрактар. Что то не клеится.
prodigy написав:......... абсолютно не важно, что там за поребриком...а вам это важно?
в сети появились пожелания пригреть в Украине "журналистов и телеведущих" Дождя и дать им возможность работать на украинских ТВ каналах. этого нельзя делать ни в коем случае. Я несколько раз писал под роликами Дождя на Youtube-"прекратите называть войну "спец.операцией", ноль реакции
а также привлекать к телемарафону "Едині Новини" всяких гнид с каналов Медведчука (Newsone. Zik), типа Макса Назарова и Дианы Панченко
Да, мне важно. А Вы, по-моему, перечитались цензора или ещё чего-то. И, похоже, хотите/готовы скопировать систему РФ, только поменять знак.
AlexMotel написав:досі має приблизно 56 винищувачів,
Так себе отмазка не давать европейские машины.
Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне. Он добавил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России, и США будут защищать каждый дюйм стран НАТО
И Байден и НАТО почти прямым текстом говорят: делайте с Украиной что хотите, но только попробуй сюда суньтесь. Фактически, Путину и его фашиZтам выдан полный карт-бланш в Украине и Молдове.
От що заважало бідону це заявити в січні 2022 ? Хоча б так « США ответят на любой шаг РФ, угрожающий Украине, хоть это и приведет к мировой войне.»
Бл.дь, как ты зае..л уже. Ты вообще мужик или на женских гармонах сидишь...? Как ни прочту твой пост так "все пи..ц, нас предали" "нам ничего не дали" "наши партнеры не наши партнеры" и т.д. и тп. А еще, Байден не мужик, НАТО ссыкуны... и тд.
У меня вопрос - ВОТ ЛИЧНО ТЕБЕ, паникер ты херов, ЛИЧНО ТЕБЕ КТО-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?!?!?!
Если ты такой умный и деятельный и во всех вопросах ты профи и лучше всех все знаешь и о экономике, и о военке, и о политике, и о мировых заговорах и вообще обо всем обо всем ты все все знаешь - то херли ты вообще тут сидишь ?! Иди уже мир спасай, ты же все знаешь все понимаешь и все умеешь как я понял...
Задрал, честно. Исчезни хотя бы на неделю, возьми отпуск, сходи воздухом подыши в конце концов. Выдыхай чувак.
AlexMotel написав:У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
Если б это было так, то что мешает украинской авиации уничиожить колону в 60 км. С 10 самолетов с ракетами, это не байрактар. Что то не клеится.
думаю, що літаки десь за кордном базуються/консервуються, в Україні може 4-5 постійно вилітають на завдання
AlexMotel написав:У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
Если б это было так, то что мешает украинской авиации уничиожить колону в 60 км. С 10 самолетов с ракетами, это не байрактар. Что то не клеится.
Воздушные бои быстро сократят численность не в нашу пользу, даже если и 1к 3 будет,плюс пво. Артилерия и беспилотники эффективней. И скорее всего не все в строю.