Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:04

Ukrainian написав: Hotab написав: AlexMotel написав: досі має приблизно 56 винищувачів, досі має приблизно 56 винищувачів,

Так себе отмазка не давать европейские машины. Так себе отмазка не давать европейские машины.

Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне. Он добавил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России, и США будут защищать каждый дюйм стран НАТО



И Байден и НАТО почти прямым текстом говорят: делайте с Украиной что хотите, но только попробуй сюда суньтесь.

Фактически, Путину и его фашиZтам выдан полный карт-бланш в Украине и Молдове.



От що заважало бідону це заявити в січні 2022 ?

Хоча б так « США ответят на любой шаг РФ, угрожающий Украине, хоть это и приведет к мировой войне.» Байден заявил, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне. Он добавил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России, и США будут защищать каждый дюйм стран НАТОИ Байден и НАТО почти прямым текстом говорят: делайте с Украиной что хотите, но только попробуй сюда суньтесь.Фактически, Путину и его фашиZтам выдан полный карт-бланш в Украине и Молдове.От що заважало бідону це заявити в січні 2022 ?Хоча б так « США ответят на любой шаг РФ, угрожающий Украине, хоть это и приведет к мировой войне.»

Бл.дь, как ты зае..л уже.Ты вообще мужик или на женских гармонах сидишь...?Как ни прочту твой пост так "все пи..ц, нас предали" "нам ничего не дали" "наши партнеры не наши партнеры" и т.д. и тп. А еще, Байден не мужик, НАТО ссыкуны... и тд.У меня вопрос - ВОТ ЛИЧНО ТЕБЕ, паникер ты херов, ЛИЧНО ТЕБЕ КТО-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?!?!?!Если ты такой умный и деятельный и во всех вопросах ты профи и лучше всех все знаешь и о экономике, и о военке, и о политике, и о мировых заговорах и вообще обо всем обо всем ты все все знаешь - то херли ты вообще тут сидишь ?!Иди уже мир спасай, ты же все знаешь все понимаешь и все умеешь как я понял...Задрал, честно.Исчезни хотя бы на неделю, возьми отпуск, сходи воздухом подыши в конце концов. Выдыхай чувак.