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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 333334335336337>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:16

  гуляйполе написав:Мабуть нема що роздавати


Да полно стрелкового оружия...Многие наверное не знают,но куева туча хранится законсервированного в масле старья со времен второй мировой...на худой конец и боеприпасов к ним,никуда оно не делось.Нах его хранят,я не знаю,под какие цели.Да и калашей полно.Нам уже европа передала несколько десятков тысяч стволов только за последний месяц.Сцут людям раздать.Мужиков за границу не выпускают,воевать без опыта не берут,оружия не раздают,но если что-посидите под оккупацией,авось не расстреляют.Большего тупизма,придумать трудно.Все.Завожусь.Не хочу больше на эту тему даже рассуждать.Ушел.Шоб эти кацапы все повыздыхали!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amat написав:У меня вопрос - ВОТ ЛИЧНО ТЕБЕ, паникер ты херов, ЛИЧНО ТЕБЕ КТО-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?!?!?!

Должен, конечно и не только мне всем украинцам, до гроба должны. Украина добровольно отказалась от третего в мире ядерного арсенала. Пусть возвращают его, и не надо их бронежилетов и касок.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:17

  AlexMotel написав:У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.

Тут как-то выкладывали ссылку https://images.weserv.nl/?q=85&output=webp&bg=white&url=https://static.nv.ua/shared/system/MediaInfographic/images/000/008/866/original/10e6262ec2a81d58b022a6319a693832.png?stamp=20211202103852.
Не знаю, насколько там точные данные, но там приводится к-во самолётов РФ, сосредоточенных на границе перед вторжением - 330.
При таком соотношении естественно, что наши не особо летают. При прямом столкновении можно остаться вообще без авиации.
В этом сообщении главное - "ті ресурси, які має".

Что касается текущей ситуации и комментариев на форуме, Hotab всё очень верно пишет, хотя и редко. Советовал бы всем читать его повнимательнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 бер, 2022 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:17

  otg написав:
  flyman написав:думаю, що літаки десь за кордном базуються/консервуються,
Во время войны? Жесть. Кстати нужны нормальные ПВО для зашиты аэродромов. У нас парадоксальная ситуация. Они наши бомбят, а мы их не можем.

Во если окажется, что наши из белоруси летают.

п.с. чисто для разрядки.
п.п.с. кстати шо мы не можем это мимо, Бутусов открыто об этом дал понять при чем в прошедшем времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Во время войны? Жесть. Кстати нужны нормальные ПВО для зашиты аэродромов. У нас парадоксальная ситуация. Они наши бомбят, а мы их не можем.

В них є крилаті ракети, а в нас немає, як і сучвсних систем ППО, які їх можуть ефективно збивати. Пуйло недарма хоче пункт, щоб і не було цих ракет.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:22

  otg написав:
  AlexMotel написав:Воздушные бои быстро сократят численность не в нашу пользу, даже если и 1к 3 будет,плюс пво.
Артилерия и беспилотники эффективней.
И скорее всего не все в строю.
60 км колонна. Где ж эффект?

Расстояние не позволяет артой бить,а с неба тактика другая.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:23

  otg написав:
  AlexMotel написав:Воздушные бои быстро сократят численность не в нашу пользу, даже если и 1к 3 будет,плюс пво.
Артилерия и беспилотники эффективней.
И скорее всего не все в строю.
60 км колонна. Где ж эффект?

колона розсмокталася, чекайте появу напруженості під Фастовом
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:30

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім)
Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі ;)
І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))
А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати :shock: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:30

  AlexMotel написав:
п.п.с. кстати шо мы не можем это мимо, Бутусов открыто об этом дал понять при чем в прошедшем времени.
Он говорил про милерово. Но нас прежде всего беспокоит Гомель.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:32

  AlexMotel написав:
  otg написав:
  AlexMotel написав:Воздушные бои быстро сократят численность не в нашу пользу, даже если и 1к 3 будет,плюс пво.
Артилерия и беспилотники эффективней.
И скорее всего не все в строю.
60 км колонна. Где ж эффект?

Расстояние не позволяет артой бить,а с неба тактика другая.
Так и я говорю, что решение только с самолетов. Пусть десяток вылетит, вернутся лишь 5, но за то 60 км уничтожат.
otg
 
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  #<1 ... 333334335336337>
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