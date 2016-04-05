Да полно стрелкового оружия...Многие наверное не знают,но куева туча хранится законсервированного в масле старья со времен второй мировой...на худой конец и боеприпасов к ним,никуда оно не делось.Нах его хранят,я не знаю,под какие цели.Да и калашей полно.Нам уже европа передала несколько десятков тысяч стволов только за последний месяц.Сцут людям раздать.Мужиков за границу не выпускают,воевать без опыта не берут,оружия не раздают,но если что-посидите под оккупацией,авось не расстреляют.Большего тупизма,придумать трудно.Все.Завожусь.Не хочу больше на эту тему даже рассуждать.Ушел.Шоб эти кацапы все повыздыхали!
AlexMotel написав:У США повідомили, що Україна досі має приблизно 56 винищувачів, що становить близько 80% усієї її авіації. Там зазначили, що в повітрі Україна значно активіше використовує безпілотники та систему ППО, аніж бойові літаки. За даними Пентагону, українці роблять 5—10 бойових вильотів за добу, тоді як Росія — приблизно 200. Там заявили, що Україна «дуже ефективно та творчо» використовує у війні за небо ті ресурси, які має.
Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім) Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень)) А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати