Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім) Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))
AlexMotel написав:Это так не работает это не комп игра.
Это именно так и работает. В игры не играю совсем. Хотя очень понимаю проблемы нашей авиации. Наблюдаю почти каждый день. Сто раз говорил, что нам не столько самолеты нужны, сколько современные системы ПВО.
otg написав:Хотелось бы чем то радовать, но предполагаю еще одну проблему. Порты наши закрыты, раша тоже. Не понятно какой запас угля на ТЭС. Власть пока молчит, но на сколько понимаю проблема назревает.
Можно радоваться, что зима кончается. По прогнозам ещё неделька холодов, а потом быстро начнет теплеть. Потребность в энергоносителях начнёт быстро падать. Тут ещё один плюс - землю развезёт, тяжелее будет передвигаться противнику.
otg написав:Хотелось бы чем то радовать, но предполагаю еще одну проблему. Порты наши закрыты, раша тоже. Не понятно какой запас угля на ТЭС. Власть пока молчит, но на сколько понимаю проблема назревает.
енергосистема включена в ЄС, холода закінчуються днів за 10..14
Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім) Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень)) А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати
Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім) Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень)) А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати .....