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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 334335336337>
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:34

  Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім)
Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі ;)
І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))

Здоров'я бажаємо!

п.с.Миколаєв молодці,держіться.Кім норм.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:37

  otg написав:
  AlexMotel написав:
  otg написав:60 км колонна. Где ж эффект?

Расстояние не позволяет артой бить,а с неба тактика другая.
Так и я говорю, что решение только с самолетов. Пусть десяток вылетит, вернутся лишь 5, но за то 60 км уничтожат.

Это так не работает это не комп игра.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотелось бы чем то радовать, но предполагаю еще одну проблему. Порты наши закрыты, раша тоже. Не понятно какой запас угля на ТЭС. Власть пока молчит, но на сколько понимаю проблема назревает.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:39

  AlexMotel написав:Это так не работает это не комп игра.
Это именно так и работает. В игры не играю совсем. Хотя очень понимаю проблемы нашей авиации. Наблюдаю почти каждый день. Сто раз говорил, что нам не столько самолеты нужны, сколько современные системы ПВО.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:44

  otg написав:Хотелось бы чем то радовать, но предполагаю еще одну проблему. Порты наши закрыты, раша тоже. Не понятно какой запас угля на ТЭС. Власть пока молчит, но на сколько понимаю проблема назревает.

Можно радоваться, что зима кончается. По прогнозам ещё неделька холодов, а потом быстро начнет теплеть. Потребность в энергоносителях начнёт быстро падать.
Тут ещё один плюс - землю развезёт, тяжелее будет передвигаться противнику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:47

  otg написав:Хотелось бы чем то радовать, но предполагаю еще одну проблему. Порты наши закрыты, раша тоже. Не понятно какой запас угля на ТЭС. Власть пока молчит, но на сколько понимаю проблема назревает.

енергосистема включена в ЄС, холода закінчуються днів за 10..14
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:03

готовляться до нових нападів

https://stooq.pl/n/?f=1474440

wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:12

  Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім)
Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі ;)
І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))
А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати :shock: :D
Зображення
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Замочив пару кацапських морд ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:16

Успіх
Успіхів і вдачі!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:20

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім)
Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі ;)
І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))
А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати :shock: :D
.....


Замочив пару кацапських морд ?

ТорОпитесь. Он ещё до них не добрался.
ЛАД
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  #<1 ... 334335336337>
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