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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:25

  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1474440

wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie

Очень похоже.
Там, кстати, и о беженцах.
Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы.
Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.

P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового.
Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто то слушает Ю.Швеца ,его версия довольно таки интересная.
https://youtu.be/TbSLBQ_QZQo
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:36

  ЛАД написав:
  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1474440

wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie

Очень похоже.
Там, кстати, и о беженцах.
Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы.
Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.

P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового.
Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.

Дацюк як не дивно, озвучив мої думки.
Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад.
З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.
flyman
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  #<1 ... 334335336337
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