wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie
Очень похоже. Там, кстати, и о беженцах. Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы. Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.
P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового. Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.
wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie
Очень похоже. Там, кстати, и о беженцах. Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы. Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.
P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового. Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.
Дацюк як не дивно, озвучив мої думки. Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад. З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.