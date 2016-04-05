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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:25

  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1474440

wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie

Очень похоже.
Там, кстати, и о беженцах.
Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы.
Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.

P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового.
Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.
Правда, в некоторых местах перегибает, хотя по сути верно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 бер, 2022 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто то слушает Ю.Швеца ,его версия довольно таки интересная.
https://youtu.be/TbSLBQ_QZQo
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:36

  ЛАД написав:
  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1474440

wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie

Очень похоже.
Там, кстати, и о беженцах.
Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы.
Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.

P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового.
Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.

Дацюк як не дивно, озвучив мої думки.
Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад.
З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:58

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім)
Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі ;)
І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень))
А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати :shock: :D
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Зображення


Замочив пару кацапських морд ?

Наше оружие - божье слово и доброта.
Главное, чтобы у божьего слова калибр был побольше да зарядов доброты чтобы хватало в ящиках.
Короче, Успих, мочи козлов！
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 00:07

  flyman написав:.........
Дацюк як не дивно, озвучив мої думки.
Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад.
З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.

Для меня тоже. В офицерский заговор военных-фронтовиков не верю. Они стоят слишком низко (в смысле далеко от верха). Такое возможно в небольшой стране.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 00:42

Аккаунты, принадлежащие государственным СМИ, оказались недоступны россиянам на YouTube вечером 11 марта. При попытке зайти на канал «России 24» видеохостинг пишет, что он «недоступен для просмотра в вашей стране».

Ранее YouTube заблокировал российские каналы для жителей других стран. Администрация также удалила ролики о спецоперации, которые «нарушали политику платформы» и приостановила все способы монетизации для российских блогеров и журналистов.

https://www.fontanka.ru/2022/03/11/70503494/

Чтобы было понятно, это не о РФ, а о YouTube. Молодцы!

А это о нейтральной Швейцарии:
Швейцария запретила пролет над своей территорией самолетам «сторон конфликта» на Украине и государств, оказывающих им военную помощь. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).
Небо будет открыто только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, это касается и транспортировки раненых.

https://www.fontanka.ru/2022/03/11/70503416/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 01:09

Войсковая часть операции по освобождению Донецкой народной республики (ДНР) может занять месяц и больше. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Александр Бородай.

«Войсковая часть операции, я думаю, может занять месяц и больше. Но это немного для войсковой операции такого масштаба», — сказал Бородай. «Что касается следующей части операции, которую можно условно назвать „зачисткой“, то она может затянуться значительно больше», — отметил он.

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/03/11/1948144.html
Интересно, это его личное мнение или что-то знает.
ЛАД
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  #<1 ... 334335336337
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