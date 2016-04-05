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Додано: Суб 12 бер, 2022 09:07
одна приємна новина з Одеси:
ЗСУ знищили полк окупантів з Брянської області
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"В/Ч 12721 488-й полк (м. Клинці, Брянська обл.) знищено повністю!! Слава ЗСУ!" - написав він.
Додано: Суб 12 бер, 2022 09:12
Додано: Суб 12 бер, 2022 09:57
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:00
1.куда 2. Два млн пассажиров это 1000 поездов то есть месяц работы. 3. их даже на вокзал (по Киеву) доставить нереально это 20тыс автобусов если трамбовать по 100 человек в каждой (по факту в Богдан Максимум 50 влезет). 5. Водители автобусов эвакуировались, столько водителей автобусов/фур по факту нет. 6. Кто будет доставлять тысячи маломобильных: лежачих, инвалидов, колясочников и прочих. В обычный поезд/автобус вы их не засунете.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:06
Тільки хотів те ж саме написати: бояться не конфлікту з НАТО, а можливої хіросими в Україні.
Соррі, в цьому аспекті я налаштований дуже песимістично. Біснуватий і його біснуваті раби протипоставили себе всій західній цивілізації, при повній підтримці більшості азіатів.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:27
Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину.
Европа тоже принимает людей.
Метро можно запускать пока спокойно.
В войну были санитарные поезда, там лежачих и колясочников возили.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вчора на youtube подивися фільм "Убить Дракона" (1988) (я був випадково на прем ері фільму в Москві у к/театрі Россія (на Пушкінськії площі
фільм Марка Захарова на той час(у перебудову Горбачова) був як бомба (натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов), але парадокс в тому, що зараз у росіян новий дракон Путин, але більшості до цього байдуже що вони знов як 80 років тому люблять свого Дракона
В фильме Ланцелот произносит пламенную обличающую речь, из которой понятно, что убить Дракона в душе жителям нужно самостоятельно:
Ну поймите же, он здесь (показывает на голову); я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона… в себе! Вы понимаете?! В себе!
ДРАКОН:(Путин)
-Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния.
-Стой здесь и жди. Когда начну не скажу. Настоящая война всегда начинается вдруг.
-Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут(подходит для рф)
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:37
Ніколи не вірив у теорії змов. Один раз повірив, що Байден спеціально розганяє зраду, щоб дати нам зброю, і жорстко прорахувався. Повірив, бо на масштабну війну міг наважитись тільки повний ідіот і самогубця.
Більше не поведусь, правило, що рулить дурень, а не дуже хитрий, працює і буде працювати.
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