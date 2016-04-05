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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 336337338339340 ... 342>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 08:58

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vitaliian
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:07

одна приємна новина з Одеси:
ЗСУ знищили полк окупантів з Брянської області
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В/Ч 12721 488-й полк (м. Клинці, Брянська обл.) знищено повністю!! Слава ЗСУ!" - написав він.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:12

  prodigy написав:одна приємна новина з Одеси:

05.03.2022 Советник министра МВД Украины Вадим Денисенко сообщил о том, что полк в результате боев был уничтожен ВСУ под Харьковом
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:57

  vitaliian написав:Зображення


Думал метро работате на перевозки.
Вообще мне кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:00

  Хомякоид написав:кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
1.куда 2. Два млн пассажиров это 1000 поездов то есть месяц работы. 3. их даже на вокзал (по Киеву) доставить нереально это 20тыс автобусов если трамбовать по 100 человек в каждой (по факту в Богдан Максимум 50 влезет). 5. Водители автобусов эвакуировались, столько водителей автобусов/фур по факту нет. 6. Кто будет доставлять тысячи маломобильных: лежачих, инвалидов, колясочников и прочих. В обычный поезд/автобус вы их не засунете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:06

  airmax78 написав:
  Ukrainian написав:
  prodigy написав:Бедный, бедный Джо (если это правда от The Wall Street Journal? )

https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-bayden-osobisto-vetuvav-peredachu-litakiv-ukrajini-boyachis-sprovokuvati-putina-pishe-wsj-novini-svitu-11740126.html

Накуя такі «друзі і союзники»?

Мені здається вони бояться спровокувати хуйло на застосування тактичної яз. Тому що як тільки в нього почнуться величезні проблеми в небі - ця сука вдарить по Україні яз. в цьому немає сумнівів. Тому тягнуть час і сподіваються що його свої вбьють.

Тільки хотів те ж саме написати: бояться не конфлікту з НАТО, а можливої хіросими в Україні.

Соррі, в цьому аспекті я налаштований дуже песимістично. Біснуватий і його біснуваті раби протипоставили себе всій західній цивілізації, при повній підтримці більшості азіатів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:27

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
1.куда 2. Два млн пассажиров это 1000 поездов то есть месяц работы. 3. их даже на вокзал (по Киеву) доставить нереально это 20тыс автобусов если трамбовать по 100 человек в каждой (по факту в Богдан Максимум 50 влезет). 5. Водители автобусов эвакуировались, столько водителей автобусов/фур по факту нет. 6. Кто будет доставлять тысячи маломобильных: лежачих, инвалидов, колясочников и прочих. В обычный поезд/автобус вы их не засунете.


Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину.
Европа тоже принимает людей.
Метро можно запускать пока спокойно.
В войну были санитарные поезда, там лежачих и колясочников возили.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Соррі, в цьому аспекті я налаштований дуже песимістично.


вчора на youtube подивися фільм "Убить Дракона" (1988) (я був випадково на прем ері фільму в Москві у к/театрі Россія (на Пушкінськії площі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%82%D1%80)
фільм Марка Захарова на той час(у перебудову Горбачова) був як бомба (натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов), але парадокс в тому, що зараз у росіян новий дракон Путин, але більшості до цього байдуже що вони знов як 80 років тому люблять свого Дракона

В фильме Ланцелот произносит пламенную обличающую речь, из которой понятно, что убить Дракона в душе жителям нужно самостоятельно:
Ну поймите же, он здесь (показывает на голову); я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона… в себе! Вы понимаете?! В себе!

ДРАКОН:(Путин)

-Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния.
-Стой здесь и жди. Когда начну не скажу. Настоящая война всегда начинается вдруг.
-Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут(подходит для рф)
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:37

  flyman написав:

Ніколи не вірив у теорії змов. Один раз повірив, що Байден спеціально розганяє зраду, щоб дати нам зброю, і жорстко прорахувався. Повірив, бо на масштабну війну міг наважитись тільки повний ідіот і самогубця.
Більше не поведусь, правило, що рулить дурень, а не дуже хитрий, працює і буде працювати.
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