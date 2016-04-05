wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują się do kolejnych ofensywnych działań na Ukrainie
Очень похоже. Там, кстати, и о беженцах. Это ещё одна очень серьёзная проблема для Европы. Разговаривал с Германией. Говорят, что они тоже стараются расселить по сёлам и маленьким городишкам. Но наши почему-то рвутся в большие города. Хотя там значительно сложнее с жильём и другими вопросами.
P.s. Понравилось Ваше видео с Дацюком, хотя в принципе для меня ничего нового. Он очень хорошо говорил об опасности ожесточения.
Дацюк як не дивно, озвучив мої думки. Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад. З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.
Успіх написав:Немаю часу коли розсосолювати - пишу коротко!(та й інет тут ніякий/пропадає зовсім) Я вже змінив 3 точки дислокації - вже і в полі був...- а зараз - в лісі І то все хрінь, що там раніше я викладав кусок якоїсь казарми, не то школи, чи садочка)) - чи прапор з написом "друга батарея" - яких є в Україні пару десятків/сотень)) А от на другій точці і тепер надивився такого, що.... - отут справді я розумію, що треба мовчати
Замочив пару кацапських морд ?
Наше оружие - божье слово и доброта. Главное, чтобы у божьего слова калибр был побольше да зарядов доброты чтобы хватало в ящиках. Короче, Успих, мочи козлов！
flyman написав:......... Дацюк як не дивно, озвучив мої думки. Єдине що для мене було нове те, що хто може вплинути в РФ, так це офіцерський склад. З іншого боку, хунта бувала різною, але, як правило Піночет буває один на двадцять військових заколотів.
Для меня тоже. В офицерский заговор военных-фронтовиков не верю. Они стоят слишком низко (в смысле далеко от верха). Такое возможно в небольшой стране.
Аккаунты, принадлежащие государственным СМИ, оказались недоступны россиянам на YouTube вечером 11 марта. При попытке зайти на канал «России 24» видеохостинг пишет, что он «недоступен для просмотра в вашей стране».
Ранее YouTube заблокировал российские каналы для жителей других стран. Администрация также удалила ролики о спецоперации, которые «нарушали политику платформы» и приостановила все способы монетизации для российских блогеров и журналистов.
https://www.fontanka.ru/2022/03/11/70503494/
Чтобы было понятно, это не о РФ, а о YouTube. Молодцы!
А это о нейтральной Швейцарии:
Швейцария запретила пролет над своей территорией самолетам «сторон конфликта» на Украине и государств, оказывающих им военную помощь. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства страны.
«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости). Небо будет открыто только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, это касается и транспортировки раненых.
одна приємна новина з Одеси: ЗСУ знищили полк окупантів з Брянської області Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"В/Ч 12721 488-й полк (м. Клинці, Брянська обл.) знищено повністю!! Слава ЗСУ!" - написав він.
Мені здається вони бояться спровокувати хуйло на застосування тактичної яз. Тому що як тільки в нього почнуться величезні проблеми в небі - ця сука вдарить по Україні яз. в цьому немає сумнівів. Тому тягнуть час і сподіваються що його свої вбьють.
Тільки хотів те ж саме написати: бояться не конфлікту з НАТО, а можливої хіросими в Україні.
Соррі, в цьому аспекті я налаштований дуже песимістично. Біснуватий і його біснуваті раби протипоставили себе всій західній цивілізації, при повній підтримці більшості азіатів.
Starikan написав:Соррі, в цьому аспекті я налаштований дуже песимістично.
вчора на youtube подивися фільм "Убить Дракона" (1988) (я був випадково на прем ері фільму в Москві у к/театрі Россія (на Пушкінськії площі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%82%D1%80) фільм Марка Захарова на той час(у перебудову Горбачова) був як бомба (натяк на Сталіна, на Хрущева (Евгений Леонов), але парадокс в тому, що зараз у росіян новий дракон Путин, але більшості до цього байдуже що вони знов як 80 років тому люблять свого Дракона
В фильме Ланцелот произносит пламенную обличающую речь, из которой понятно, что убить Дракона в душе жителям нужно самостоятельно: Ну поймите же, он здесь (показывает на голову); я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона… в себе! Вы понимаете?! В себе!
ДРАКОН:(Путин)
-Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния. -Стой здесь и жди. Когда начну не скажу. Настоящая война всегда начинается вдруг. -Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут(подходит для рф)