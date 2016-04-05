Ніколи не вірив у теорії змов. Один раз повірив, що Байден спеціально розганяє зраду, щоб дати нам зброю, і жорстко прорахувався. Повірив, бо на масштабну війну міг наважитись тільки повний ідіот і самогубця. Більше не поведусь, правило, що рулить дурень, а не дуже хитрий, працює і буде працювати.
Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...
Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої
«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.
GALeon написав:Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...
Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої
«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.
Ваша порада буде виконана на 50% ,праву руку вперед ліва посередені правої,ОСЬ ВАМ!
11:07, 12 березня
У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.
GALeon написав:Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...
Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої
«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.
greenozon написав: ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.
greenozon написав: ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.
Цікаво, до якого кінця. Він же висував ультиматум і до існуючого НАТО. Те, що він хоче зробити з України другу Білорусь, вже зрозуміло.
Starikan написав:Цікаво, до якого кінця. Він же висував ультиматум і до існуючого НАТО. Те, що він хоче зробити з України другу Білорусь, вже зрозуміло.
Мабуть хуже. Вони поки самі не знають як буде далі. Вони думали прийдуть іх тут с квітами зустрінуть, вони тім що зустрічали передадуть владу і підуть. Але коли зрозуміли що того що вони хотіли не стаалося, розглядають різні варіанти. В т.ч і повна окупація та створення своїх баз.
greenozon написав: ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.
До конца орды в любом случае. Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием. Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
AlexMotel написав:У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.
Ізраїльські газети все ж таки підтверджують цю версію.