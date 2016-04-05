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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 337338339340341342>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...

Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої

«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.


https://t.me/info_zp/3743
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:04

Все буде Україна!

  lejko_vit написав:отписывайся переодически, Героям слава!

Інтернет тут ніякий, або, взагалі - нема!

Все буде добре!
Ми - переможемо!
Слава Україні!!!
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:08

  GALeon написав:Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...

Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої

«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.


https://t.me/info_zp/3743

Ваша порада буде виконана на 50% ,праву руку вперед ліва посередені правої,ОСЬ ВАМ!

11:07, 12 березня

У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:12

  GALeon написав:Ніж в спину від країни, яка роками живе у стані війни та чомусь не здається... Фу такими бути, Ізраїль...

Ізраїль закликає Україну до капітуляції! Отакої

«Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися. Відповідь українського президента була короткою: «Я вас почув», — пишуть Axios та Jerusalem Post.


https://t.me/info_zp/3743


ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини
висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії для закінчення війни та здатися

Прикрив свою дупу в сирії. Ми не забудемо цю пораду, коди на ізраїль полетять арабські ракети.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:17

  greenozon написав:
ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини
висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:27

  otg написав:
  greenozon написав:
ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини
висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.

Цікаво, до якого кінця. Він же висував ультиматум і до існуючого НАТО. Те, що він хоче зробити з України другу Білорусь, вже зрозуміло.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину
отопление, водоснабжение, склады с продовольствием и медикаментами в тех брошенных домах есть? а дороги чтобы подвести к ним людей? Уже не говорю про ЖД сообщение.

Вы в каком то придуманном мире живёте, для примера в супермаркете рядом с моим домом нет в продаже мыла, никакой крупы, воды в 5л бутылях тоже нет. Проще сказать что есть: майонез, конфеты, лимонад и колбаса от 400 грн/кило. Иногда бывает молоко, хлеб, лук и яблоки. А там туда куда вы эвакуируете людей не будет даже этого.

В 1941-1945 большинство домохозяйств жили в сёлах и были обеспечены продуктами питания с собственных хозяйств. Сейчас львиная доля людей зависит от супермаркетов, а они зависят от оптовых поставщиков и логистики. Вот такая мышеловка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:31

  Starikan написав:Цікаво, до якого кінця. Він же висував ультиматум і до існуючого НАТО. Те, що він хоче зробити з України другу Білорусь, вже зрозуміло.
Мабуть хуже. Вони поки самі не знають як буде далі. Вони думали прийдуть іх тут с квітами зустрінуть, вони тім що зустрічали передадуть владу і підуть. Але коли зрозуміли що того що вони хотіли не стаалося, розглядають різні варіанти. В т.ч і повна окупація та створення своїх баз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:36

  otg написав:
  greenozon написав:
ізраіль пару разів літав до придурка на таємні перемовини
висновок - ізраїль підтримує підарашку і є нашим ворогом
Не все так. Он предлагал маразматику что б тот закончил свою "операцию", объявил что выполнил все задания и отошел на позиции которые были до войны. Т.е За ними остаются Крым и Донецкая Луганская область де факто. Де юре мы не признаем. Фюрер не согласился. Сказал что пойдет до конца.


До конца орды в любом случае.
Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.
Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Хомякоид
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