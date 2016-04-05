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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:01
https://www.unian.ua/war/rosiyska-viyskova-kolona-pid-kiyevom-rozoseredilasya-britanska-rozvidka-novini-kiyeva-11740768.html
На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ.
Як свідчать дані британської розвідки, окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці.
У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися - це може свідчити про спробу оточити місто.
Не виключено, що це - спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:04
Ой+ написав:
...........
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:06
vitaliian написав: greenozon написав:
ізраїль підтримує підарашку
А вот так не надо!
Пара десятков дурачков ещё не Израиль. Такие найдутся во всех странах.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:07
Ой+ написав:
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Ми всі раділи що Совок розпався без війни. Таки догнав нас югославський сценарій, буде розпад до розмірів Московії, хоч і не швидко.
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lapay
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:11
ЛАД написав:
вот так не надо!
вы ищете черную кошку там где её нет. Это просто видео без смысловой нагрузки то есть юмор.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:17
vitaliian
Я понял.
Вы пошутили, а достаточно "умников", которые воспримут это серьёзно. Сегодня даже с шутками надо аккуратнее.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 бер, 2022 12:20
lapay написав: Ой+ написав:
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Ми всі раділи що Совок розпався без війни. Таки догнав нас югославський сценарій, буде розпад до розмірів Московії, хоч і не швидко.
Дай бог, чтобы и распад РФ прошёл мирно.
Вероятность такого сценария существует, хотя это и сложнее, чем распад Союза.
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ЛАД
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