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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 338339340341342>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:53

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину
отопление, водоснабжение, склады с продовольствием и медикаментами в тех брошенных домах есть? а дороги чтобы подвести к ним людей? Уже не говорю про ЖД сообщение.

Вы в каком то придуманном мире живёте, для примера в супермаркете рядом с моим домом нет в продаже мыла, никакой крупы, воды в 5л бутылях тоже нет. Проще сказать что есть: майонез, конфеты, лимонад и колбаса от 400 грн/кило. Иногда бывает молоко, хлеб, лук и яблоки. А там туда куда вы эвакуируете людей не будет даже этого.

В 1941-1945 большинство домохозяйств жили в сёлах и были обеспечены продуктами питания с собственных хозяйств. Сейчас львиная доля людей зависит от супермаркетов, а они зависят от оптовых поставщиков и логистики. Вот такая мышеловка.


Даже там где брошенные дома есть магазины.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:58

  AlexMotel написав:У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.

Ізраїльські газети все ж таки підтверджують цю версію.
Bennett advises Zelensky to surrender to Russia, Zelensky refuses https://www.jpost.com/israel-news/article-701041

Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав, розповів німецький політолог Сергій Сумленний https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-y ... 24228.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:01

На північний захід від Києва тривають бої із сухопутними військами РФ.

Як свідчать дані британської розвідки, окупанти зараз перебувають приблизно за 25 кілометрів від центру української столиці.

У розвідці Британії стверджують, що частини величезної російської військової колони на північ від Києва розосередилися - це може свідчити про спробу оточити місто.

Не виключено, що це - спроба росіян зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.

https://www.unian.ua/war/rosiyska-viyskova-kolona-pid-kiyevom-rozoseredilasya-britanska-rozvidka-novini-kiyeva-11740768.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:03

  greenozon написав:ізраїль підтримує підарашку

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:04

  Ой+ написав:...........
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав, розповів німецький політолог Сергій Сумленний https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-y ... 24228.html

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:06

  vitaliian написав:
  greenozon написав:ізраїль підтримує підарашку


А вот так не надо!
Пара десятков дурачков ещё не Израиль. Такие найдутся во всех странах.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:07

  Ой+ написав:Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав, розповів німецький політолог Сергій Сумленний https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-y ... 24228.html

Ми всі раділи що Совок розпався без війни. Таки догнав нас югославський сценарій, буде розпад до розмірів Московії, хоч і не швидко.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:11

  ЛАД написав:вот так не надо!
вы ищете черную кошку там где её нет. Это просто видео без смысловой нагрузки то есть юмор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:17

vitaliian
Я понял.
Вы пошутили, а достаточно "умников", которые воспримут это серьёзно. Сегодня даже с шутками надо аккуратнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:20

  lapay написав:
  Ой+ написав:Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав, розповів німецький політолог Сергій Сумленний https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-y ... 24228.html

Ми всі раділи що Совок розпався без війни. Таки догнав нас югославський сценарій, буде розпад до розмірів Московії, хоч і не швидко.

Дай бог, чтобы и распад РФ прошёл мирно.
Вероятность такого сценария существует, хотя это и сложнее, чем распад Союза.
ЛАД
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