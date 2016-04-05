Дякую! Навзаєм!
Ще ні))
Вчора ввечері була кумедна ситуація - мене хлопці замінили на пості/на варті і я пішов в табір грітись біля вогню...
Тут, десь за годину, всі чуємо якісь крики лунають з того поста... - група хлопців побігли туди....
Прибігають туди, світять ліхтариком на тіло, яке лежить... а це наш майор лежить лицем в землю)) - повертає голову, посміхається і каже - молодці, молодці)))
Виявилось, що він не той пароль сказав(потім хтось казав, що йому не правильний пароль сказали і він, відповідно, сказав не те )
Отаке))
Дякую, навзаєм!
Ну чого ж - вони можуть бути по всюди...
От ми з казарми, таки поїхали до "нашого Василя" вгості - правда, опинились були, аж на "краю його хати/поля"
Там, і навчання проходили різних воєнних машин/зброї... і туди приїжджали підремонтуватись/відпочити хлопці з передової.
Побули там десь днів з 5, і поїхали....
Їхали 9-10год з зупинками.
Приїхали в ліс)) - хоч я дуже добре знаю, де я! - а от де я був попередньо, то тільки приблизно знав, де знаходжусь!
Хоч, звичайно, геолокація/місцезнаходження і т.п. - все у всіх на телефонах - вимкнено!
Все - є!
Мочити будемо безжально!
1. Ну це для тих, хто ще сумнівався, що я на фронті/в окопі!
2. Я ж фото виклав так, щоб не було видно серійного номера зброї!
Я ж НЕ викладаю фото наших "савушок" і т.п. і ГОЛОВНЕ - НЕ пишу кількості техніки/зброї!
Тож, я все роблю обережно і БЕЗ ЗАЙВОЇ інформації!!!
А якщо десь трохи помилюсь/проколюсь, то ПРОШУ ВСІХ - ПЕРЕВОДИТИ ЦЕ НА ЖАРТИ, а не вказувати мені, що саме я не так написав і дратувати мене!
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п.с.
Думаю, що вже тут здогадались, що я в арті.
Все буде добре!
Перемога буде за декілька днів/тижнів!
Всім триматись/не розкисати до нашої перемоги!
Слава Україні!