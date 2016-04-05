Додано: Суб 12 бер, 2022 12:32

AlexMotel написав: Здоров'я бажаємо! Здоров'я бажаємо!

Хомякоид написав: Замочив пару кацапських морд? Замочив пару кацапських морд?

ЛАД написав: Успіхів і вдачі! Успіхів і вдачі!

ЛАД написав: ТорОпитесь. Он ещё до них не добрался ТорОпитесь. Он ещё до них не добрался

antey1969 написав: Наше оружие - божье слово и доброта.

Главное, чтобы у божьего слова калибр был побольше да зарядов доброты чтобы хватало в ящиках.

Короче, Успих, мочи козлов！ Наше оружие - божье слово и доброта.Главное, чтобы у божьего слова калибр был побольше да зарядов доброты чтобы хватало в ящиках.Короче, Успих, мочи козлов！

Василь-Рівне написав: Нарешті! Але ще не зрозумів, що зброю також не можна показувати Нарешті! Але ще не зрозумів, що зброю також не можна показувати

Дякую! Навзаєм!Ще ні))Вчора ввечері була кумедна ситуація - мене хлопці замінили на пості/на варті і я пішов в табір грітись біля вогню...Тут, десь за годину, всі чуємо якісь крики лунають з того поста... - група хлопців побігли туди....Прибігають туди, світять ліхтариком на тіло, яке лежить... а це наш майор лежить лицем в землю)) - повертає голову, посміхається і каже - молодці, молодці)))Виявилось, що він не той пароль сказав(потім хтось казав, що йому не правильний пароль сказали і він, відповідно, сказав не теОтаке))Дякую, навзаєм!Ну чого ж - вони можуть бути по всюди...От ми з казарми, таки поїхали до "нашого Василя" вгості - правда, опинились були, аж на "краю його хати/поля"Там, і навчання проходили різних воєнних машин/зброї... і туди приїжджали підремонтуватись/відпочити хлопці з передової.Побули там десь днів з 5, і поїхали....Їхали 9-10год з зупинками.Приїхали в ліс)) - хоч я дуже добре знаю, де я!- а от де я був попередньо, то тільки приблизно знав, де знаходжусь!Хоч, звичайно, геолокація/місцезнаходження і т.п. - все у всіх на телефонах - вимкнено!Все - є!Мочити будемо безжально!1. Ну це для тих, хто ще сумнівався, що я на фронті/в окопі!2. Я ж фото виклав так, щоб не було видно серійного номера зброї!Я ж НЕ викладаю фото наших "савушок" і т.п. і ГОЛОВНЕ - НЕ пишу кількості техніки/зброї!Тож, я все роблю обережно і БЕЗ ЗАЙВОЇ інформації!!!А якщо десь трохи помилюсь/проколюсь, то ПРОШУ ВСІХ - ПЕРЕВОДИТИ ЦЕ НА ЖАРТИ, а не вказувати мені, що саме я не так написав і дратувати мене!------п.с.Думаю, що вже тут здогадались, що я в арті.Все буде добре!Перемога буде за декілька днів/тижнів!Всім триматись/не розкисати до нашої перемоги!Слава Україні!