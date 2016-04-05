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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 339340341342>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:32

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  AlexMotel написав:Здоров'я бажаємо!

Дякую! Навзаєм!
  Хомякоид написав:Замочив пару кацапських морд?

Ще ні))

Вчора ввечері була кумедна ситуація - мене хлопці замінили на пості/на варті і я пішов в табір грітись біля вогню...
Тут, десь за годину, всі чуємо якісь крики лунають з того поста... - група хлопців побігли туди....
Прибігають туди, світять ліхтариком на тіло, яке лежить... а це наш майор лежить лицем в землю)) - повертає голову, посміхається і каже - молодці, молодці)))
Виявилось, що він не той пароль сказав(потім хтось казав, що йому не правильний пароль сказали і він, відповідно, сказав не те :) )
Отаке))
  ЛАД написав:Успіхів і вдачі!

Дякую, навзаєм!
  ЛАД написав:ТорОпитесь. Он ещё до них не добрался

Ну чого ж - вони можуть бути по всюди...

От ми з казарми, таки поїхали до "нашого Василя" вгості - правда, опинились були, аж на "краю його хати/поля" ;)
Там, і навчання проходили різних воєнних машин/зброї... і туди приїжджали підремонтуватись/відпочити хлопці з передової.
Побули там десь днів з 5, і поїхали....
Їхали 9-10год з зупинками.
Приїхали в ліс)) - хоч я дуже добре знаю, де я! ;) - а от де я був попередньо, то тільки приблизно знав, де знаходжусь!
Хоч, звичайно, геолокація/місцезнаходження і т.п. - все у всіх на телефонах - вимкнено!
  antey1969 написав:Наше оружие - божье слово и доброта.
Главное, чтобы у божьего слова калибр был побольше да зарядов доброты чтобы хватало в ящиках.
Короче, Успих, мочи козлов！

Все - є!
Мочити будемо безжально!
  Василь-Рівне написав:Нарешті! Але ще не зрозумів, що зброю також не можна показувати

1. Ну це для тих, хто ще сумнівався, що я на фронті/в окопі!
2. Я ж фото виклав так, щоб не було видно серійного номера зброї!
Я ж НЕ викладаю фото наших "савушок" і т.п. і ГОЛОВНЕ - НЕ пишу кількості техніки/зброї!
Тож, я все роблю обережно і БЕЗ ЗАЙВОЇ інформації!!!
А якщо десь трохи помилюсь/проколюсь, то ПРОШУ ВСІХ - ПЕРЕВОДИТИ ЦЕ НА ЖАРТИ, а не вказувати мені, що саме я не так написав і дратувати мене! ;)

------
п.с.
Думаю, що вже тут здогадались, що я в арті. ;)
Все буде добре!
Перемога буде за декілька днів/тижнів!
Всім триматись/не розкисати до нашої перемоги!
Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:34

  otg написав:
  Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.

Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:42

  Dobrofey написав:Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.

Ніхто не зобов'язаний, під час війни, оприлюднювати свої втрати. У Левітана радянські війська "вирівнювали фронт", від Бреста аж до Москви.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав:...
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав...
чому вони бояться цього?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:48

  Starikan написав: Те, що він хоче зробити з України другу Білорусь, вже зрозуміло.


Думаю,что не как Белорусь...Эта падла шизофриническая хочет просто кусками нарезать Украину и чтоб она просто утратила государственность.Рекомендую к прочтению,сам вполне верю и довольно логично все пазлы складываются.Украина-должна победить в любом случае,это просто вопрос жизни и нашего существования.

https://aillarionov.livejournal.com/1281043.html
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:54

  Успіх написав:.............
  Василь-Рівне написав:Нарешті! Але ще не зрозумів, що зброю також не можна показувати

1. Ну це для тих, хто ще сумнівався, що я на фронті/в окопі!
2. Я ж фото виклав так, щоб не було видно серійного номера зброї!
..........
Всім триматись/не розкисати до нашої перемоги!
Слава Україні!

Не берите в голову. Автомат уж точно не секретное оружие. И даже его номер тоже.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:57

  GALeon написав:
Ой+ написав:...
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав...
чому вони бояться цього?

Вполне вероятно, что боятся не они, а "німецький політолог Сергій Сумленний".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:01

За крок до СПРАВЖНЬОГО перевороту думок!©

А - про найголовніше забув!!!
Я кажу - та й думаю, що всі хлопці, які на війні - підпишуться під моїми словами - що половину нашої майбутньої перемоги, можна спокійно приписати НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!!!
Такої згуртованості і старання - ще, мабуть, ніде в світі не було!!!
Дякую всім волонтерам - від усіх хлопців, що є на війні!!!

Прикро лише одне... - що аж війна показала, що наша нація вміє по-справжньому згуртуватись, любити і допомагати одне одному!!!

Чому б нам не бути такими завжди?
Чому аж війна має з нас вичавити найкращі риси/змінити наш менталітет???!

ДУМАЙТЕ!
А швидше - ЗАДУМАЙТЕСЬ над цим!
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:08

  Успіх написав:Зображення
Тогда мы идем к вам :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:11

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:кажеться нужно всех гражданских с Киева вывозить.
1.куда 2. Два млн пассажиров это 1000 поездов то есть месяц работы. 3. их даже на вокзал (по Киеву) доставить нереально это 20тыс автобусов если трамбовать по 100 человек в каждой (по факту в Богдан Максимум 50 влезет). 5. Водители автобусов эвакуировались, столько водителей автобусов/фур по факту нет. 6. Кто будет доставлять тысячи маломобильных: лежачих, инвалидов, колясочников и прочих. В обычный поезд/автобус вы их не засунете.


Было много сюжетов что в глубинке много брошенных домов по всей Украину.
Европа тоже принимает людей.
Метро можно запускать пока спокойно.
В войну были санитарные поезда, там лежачих и колясочников возили.

Не поверите, но все брошеные/пустые дома уже заняты переселенцами, даже в глубинках областей, которые не очень безопасны пока что.
А на западной найти такое большая удача
Sidus
 
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