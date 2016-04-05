Додано: Суб 12 бер, 2022 14:08

Хомякоид написав:

До конца орды в любом случае.

Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.

Ядерная война ? Орде в любом случае гайки. До конца орды в любом случае.Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.

Вы большойм оптимистНо шапкозакидательство не очень хороший союзник.Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.