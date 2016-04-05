AlexMotel написав:У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.
Ізраїльські газети все ж таки підтверджують цю версію.
Хомякоид написав: До конца орды в любом случае. Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием. Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист Но шапкозакидательство не очень хороший союзник. Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.
Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.
Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.
Хомякоид написав: До конца орды в любом случае. Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием. Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист Но шапкозакидательство не очень хороший союзник. Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.
Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.
Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.
Доля ВВП орды в мировом ВВП 2%. Вообще не критично. Если кто-то не понимает на Западе (думаю там в правительствах таких нет там дипломы не покупались) что лучше потерять 2% но остановить сумашедшего с ЯО чем допустисть расширение орды и дальнейшую угрозу но уже с армией большей и контролирующей 30% мирового зерна, то это совсем люмпен-пролитариат.
Кетай зависит критично от рынков северной америки и ЕС. Если на чашу весов поставить присоединения к санкциям против орды или потери Западных рынков, то думаю тут тоже всем понятно.
В Германии уже зима прошла, днем больше 10 градусов. От отказа от газа люди не будут замерзать.
Dobrofey написав:Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.
Ніхто не зобов'язаний, під час війни, оприлюднювати свої втрати. У Левітана радянські війська "вирівнювали фронт", від Бреста аж до Москви.
Да, но при этом главное не перегнуть палку, как в случае с "убийством Бабченко", когда западные лидеры успели осудить Россию, а это оказалось глупой инсценировкой СБУ. И за это потом перед тем же западом нашим политикам пришлось оправдываться, как провинившимся школьникам, а доверие мирового сообщества к Украине было подорвано. Если мы сейчас в ответ на российские фейки про "боевых перелетных птиц с чумой из секретных лабораторий США" начнем выдумывать свои, то превратимся в мальчика, кричащего про волков.
Хомякоид написав: Доля ВВП орды в мировом ВВП 2%. Вообще не критично. Если кто-то не понимает на Западе (думаю там в правительствах таких нет там дипломы не покупались) что лучше потерять 2% но остановить сумашедшего с ЯО чем допустисть расширение орды и дальнейшую угрозу но уже с армией большей и контролирующей 30% мирового зерна, то это совсем люмпен-пролитариат.
Кетай зависит критично от рынков северной америки и ЕС. Если на чашу весов поставить присоединения к санкциям против орды или потери Западных рынков, то думаю тут тоже всем понятно.
В Германии уже зима прошла, днем больше 10 градусов. От отказа от газа люди не будут замерзать.
2% эта цифра действительно не большая, если б не углеводороды, котоорые составляют до 40% поставок в Европу. Вы почитайте свою прессу. Кроме того Вы же видите какие там у вас сцыкуны. Риторика такая: -мы сделали что могли, а вы воюйте. Что то получится -хорошо, нет -хрен с вами. Китай зависит, но будет делать все что может что бы заработать. Запчасти уже отказались поставлять, но кто им сможет запретить, например, покупать нефть?
Хомякоид написав: До конца орды в любом случае. Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием. Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист Но шапкозакидательство не очень хороший союзник. Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.
Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.
Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.
я чув, що 7% ВВП втратять у 2022 РФ готувалася довго, нагуляла жирку.