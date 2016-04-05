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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 340341342343>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ось, що говорить пуйло через свій рупор - соловїний помьот

Соловьев призывает уничтожить весь мир!?

На “Вечере с Владимиром Соловьевым" прозвучало, что границы Украины не важны и что Россия может не остановиться:

«Кто сказал, что надо останавливаться на границе Украины? Весь мир в труху»

https://t.me/c/1377600300/5030
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:33

  Ой+ написав:
  AlexMotel написав:У премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про те, що Нафталі Беннет порадив президенту Зеленському прийняти умови Росії і здатися, пише Аxios. Представник канцелярії сказав, що Беннетт не міг радити Зеленському прийняти будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.

Ізраїльські газети все ж таки підтверджують цю версію.
Bennett advises Zelensky to surrender to Russia, Zelensky refuses https://www.jpost.com/israel-news/article-701041

Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав, розповів німецький політолог Сергій Сумленний https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-y ... 24228.html

бояться, що переможе Україна ... як це очікувано
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:35

  GALeon написав:
Ой+ написав:...
Серед німецьких еліт ще більше занепокоєння:
Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав...
чому вони бояться цього?

Політолог говорить про хаос в і ядерні загрози.
А ще Німеччина (чи підставні?) влила в рф щось коло півтрильйона і переживає за свої грошики.
  ЛАД написав:Вполне вероятно, что боятся не они, а "німецький політолог Сергій Сумленний".

Він може може мати німецьке громадянство, то як його називати?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:08

  Хомякоид написав:
До конца орды в любом случае.
Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.
Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист :) Но шапкозакидательство не очень хороший союзник.
Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.

Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.

Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:23


СЛАВА УКРАЇНІ!
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:27

  otg написав:
  Хомякоид написав:
До конца орды в любом случае.
Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.
Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист :) Но шапкозакидательство не очень хороший союзник.
Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.

Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.

Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.


Доля ВВП орды в мировом ВВП 2%.
Вообще не критично.
Если кто-то не понимает на Западе (думаю там в правительствах таких нет там дипломы не покупались) что лучше потерять 2% но остановить сумашедшего с ЯО чем допустисть расширение орды и дальнейшую угрозу но уже с армией большей и контролирующей 30% мирового зерна, то это совсем люмпен-пролитариат.

Кетай зависит критично от рынков северной америки и ЕС. Если на чашу весов поставить присоединения к санкциям против орды или потери Западных рынков, то думаю тут тоже всем понятно.

В Германии уже зима прошла, днем больше 10 градусов. От отказа от газа люди не будут замерзать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:43

  lapay написав:
  Dobrofey написав:Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.

Ніхто не зобов'язаний, під час війни, оприлюднювати свої втрати. У Левітана радянські війська "вирівнювали фронт", від Бреста аж до Москви.

Да, но при этом главное не перегнуть палку, как в случае с "убийством Бабченко", когда западные лидеры успели осудить Россию, а это оказалось глупой инсценировкой СБУ. И за это потом перед тем же западом нашим политикам пришлось оправдываться, как провинившимся школьникам, а доверие мирового сообщества к Украине было подорвано.
Если мы сейчас в ответ на российские фейки про "боевых перелетных птиц с чумой из секретных лабораторий США" начнем выдумывать свои, то превратимся в мальчика, кричащего про волков.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:50

  Хомякоид написав:
Доля ВВП орды в мировом ВВП 2%.
Вообще не критично.
Если кто-то не понимает на Западе (думаю там в правительствах таких нет там дипломы не покупались) что лучше потерять 2% но остановить сумашедшего с ЯО чем допустисть расширение орды и дальнейшую угрозу но уже с армией большей и контролирующей 30% мирового зерна, то это совсем люмпен-пролитариат.

Кетай зависит критично от рынков северной америки и ЕС. Если на чашу весов поставить присоединения к санкциям против орды или потери Западных рынков, то думаю тут тоже всем понятно.

В Германии уже зима прошла, днем больше 10 градусов. От отказа от газа люди не будут замерзать.
2% эта цифра действительно не большая, если б не углеводороды, котоорые составляют до 40% поставок в Европу. Вы почитайте свою прессу. Кроме того Вы же видите какие там у вас сцыкуны. Риторика такая: -мы сделали что могли, а вы воюйте. Что то получится -хорошо, нет -хрен с вами.
Китай зависит, но будет делать все что может что бы заработать. Запчасти уже отказались поставлять, но кто им сможет запретить, например, покупать нефть?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:56

Жмуров им не жалко русские льют слёзы по инсте

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:57

  otg написав:
  Хомякоид написав:
До конца орды в любом случае.
Санкции до лета добьют орду, на фронте они не пройдут дальше ни под каким условием.
Ядерная война ? Орде в любом случае гайки.
Вы большойм оптимист :) Но шапкозакидательство не очень хороший союзник.
Ладно раскрою. Санкции.... Да не все так просто. Ничего так быстро не рушится. Раша имеет еще очень приличный запас прочности. Не думайте что орки не просчитывали ситуацию. Они прекрасно понимали что устроенная ими война поднимет цены на нефть и газ до невиданного уровня. Запад же не в состоянии так быстро от них отказаться. Да и даже если где то откажутся они отправят объемы нефти на азиатский рынок. Те не присоединятся к санкциям. Т.е потоки они не потеряют По самым оптимистичным прогнозам оркостан потеряет всего 20% ВВП. Да где то упадут ЗП, не будет столько денег и возможностей что бы клепать военную технику и ракеты. Но у них уже их хватает. Многие западные компании уже сейчас плачут что покидают оркостан. Не думаю что не будут искать способы обойти санкции и вернутся. В общем санкции не работают так быстро как рисуете Вы.

Что касается н"а фронте они не пройдут дальше ни под каким условием". здесь опять неоправдванный оптимизм. Посмотрите их ящик. Никто там останавливаться не собирается. По крайней мере маразматик. Он это открыто говорит и еврею и немцам с францкузами. Более того об этом докладывают западные разведки.

Остановить их можем только мы. Но для этого нужно оружие. Не только стингеры и джевелины. Поэтому нужно работать с Западом.

я чув, що 7% ВВП втратять у 2022
РФ готувалася довго, нагуляла жирку.
flyman
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