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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:01
Российские оккупанты готовят "референдум" о создании "Херсонской народной республики"
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты уже обзванивают местных депутатов, с целью склонить на свою сторону, и помочь в организации "референдума".
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:03
у бульбашей есть выход на форумы и группы наши. они реально видят ситуацию и поэтому среднему офиц.составу не хочется потом быть виноватыми перед всем миром за похлебку каши.
там всё же народ не так замбирован, чем в раше
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:07
flyman написав:
я чув, що 7% ВВП втратять у 2022
РФ готувалася довго, нагуляла жирку.
Естественно. Если вернутся к экономике, нужно было наблюдать за их ВВП. Как правило, в нормальных странах ВВП на душу корелирует с средней ЗП. В оркостане же ЗП были значительно ниже. Т.е они давно собирали деньги на войну. Заморозка резервов конечно же как серпом по одному месту, но все же не на столько что бы провалиться за 2-3 месяца.Кроме того экономика имеет такое свойство как приспосабливаться. И к санкциям приспособятся. Совдеп десякоми лет жил в таких условиях. Хотелось бы что б было по др, но надо реально оценивать ситуацию. Да еще, КНДР вообще никогда не были встроены в глобальную экономику, живут в нищете, но все благодарны дорогому товарищу Киму. Чего Вы решили что в раше будет по другому?
Востаннє редагувалось otg
в Суб 12 бер, 2022 15:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:11
vitaliian написав:
Российские оккупанты готовят "референдум" о создании "Херсонской народной республики"
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты уже обзванивают местных депутатов, с целью склонить на свою сторону, и помочь в организации "референдума".
Этого следовало ожидать. Но я хотел бы посмотреть на того кто ее возглавит. Разве что безсмертный
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:15
Игорь Алексеевич написав:
у бульбашей есть выход на форумы и группы наши. они реально видят ситуацию и поэтому среднему офиц.составу не хочется потом быть виноватыми перед всем миром за похлебку каши.
там всё же народ не так замбирован, чем в раше
Однако там тоже довольно печально. Поудалял с друзей кучу бульбашей.
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:19
vitaliian написав:
https://vimeo.com/687426925
Скоро в орде будет возврат в 90-е года .
Те кто помоложе начнут брить бошки и стрелять в друг друга в борьбе за контроль менял.
Постарше опять удяряться в алкоголизм.
Инстаграмные крашенные девушки пойдут на панель и станут отсасывать бритоговолым за запрещенный долар.
В это время Украина вступит в Евросоюз и будет проводить реформы ударными темпами.
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Хомякоид
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:34
Хомякоид написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/687426925
Скоро в орде будет возврат в 90-е года .
Те кто помоложе начнут брить бошки и стрелять в друг друга в борьбе за контроль менял.
Постарше опять удяряться в алкоголизм.
Инстаграмные крашенные девушки пойдут на панель и станут отсасывать бритоговолым за запрещенный долар.
В это время Украина вступит в Евросоюз и будет проводить реформы ударными темпами.
Щоб вступити в ЄС тре змінити законодавство, десь так на 80% або і більше.
Гармонізація законодавства майже не проводилася ні при Порошенку (тільки політичні гасла), ні тим більше при Зеленсьому.
Ріст цін на послуги ЖКГ та енергоносії, то не ті реформи.
Я тут подумав, "план Маршала": Україна відкриває ринок землі для скупки задешево іноземним громадянам та організаціям, а за ці гроші іде "відбудова"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 12 бер, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Суб 12 бер, 2022 15:37
.Френк Гарднер, кореспондент Бі-бі-сі з питань безпеки:
"Путін явно поспішає. У цьому немає жодних сумнівів. Росія переходить у нову фазу конфлікту. Російські війська стягнули до Києва артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. А щоб зрозуміти, яким буде останній бій за столицю, досить згадати їхню тактику в Грозному і Алеппо.Запеклі вуличні бої і в результаті - зруйновані вщент міста.Чи чекає така доля Київ?Важко сказати.Київ був столицею Київської Русі задовго до заснування Москви, і навряд кому сподобається знищення міста.Але я думаю, Путін не зупиниться ні перед чим, щоб підпорядкувати собі Україну. Україна у руїнах йому підходить більше, ніж Україна в ЄС та НАТО".
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vitaliian
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:01
vitaliian написав:
.Френк Гарднер, кореспондент Бі-бі-сі з питань безпеки:
"Путін явно поспішає. У цьому немає жодних сумнівів. Росія переходить у нову фазу конфлікту. Російські війська стягнули до Києва артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. А щоб зрозуміти, яким буде останній бій за столицю, досить згадати їхню тактику в Грозному і Алеппо.Запеклі вуличні бої і в результаті - зруйновані вщент міста.Чи чекає така доля Київ?Важко сказати.Київ був столицею Київської Русі задовго до заснування Москви, і навряд кому сподобається знищення міста.Але я думаю, Путін не зупиниться ні перед чим, щоб підпорядкувати собі Україну. Україна у руїнах йому підходить більше, ніж Україна в ЄС та НАТО".
Сумніваюсь, що цей штурм взагалі відбудеться. Партизанка повинна включитись на повну. От де-де, а в київських лісах сам бог велів. Фіни так три армії перемололи, а ми одну не можемо.
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lapay
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:17
lapay написав: vitaliian написав:
.Френк Гарднер, кореспондент Бі-бі-сі з питань безпеки:
"Путін явно поспішає. У цьому немає жодних сумнівів. Росія переходить у нову фазу конфлікту. Російські війська стягнули до Києва артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. А щоб зрозуміти, яким буде останній бій за столицю, досить згадати їхню тактику в Грозному і Алеппо.Запеклі вуличні бої і в результаті - зруйновані вщент міста.Чи чекає така доля Київ?Важко сказати.Київ був столицею Київської Русі задовго до заснування Москви, і навряд кому сподобається знищення міста.Але я думаю, Путін не зупиниться ні перед чим, щоб підпорядкувати собі Україну. Україна у руїнах йому підходить більше, ніж Україна в ЄС та НАТО".
Сумніваюсь, що цей штурм взагалі відбудеться. Партизанка повинна включитись на повну. От де-де, а в київських лісах сам бог велів. Фіни так три армії перемололи, а ми одну не можемо.
Что Грозный что Алепо это 1/10 теперешнего Киева.
Идет постоянный неограниченный подвоз украинской армии с наиболее современным оружием. ПВО збивает практически все что над Киевом.
Орда везет в авто длинными колонами по которым бьют партизаны.
Они даже через речку Ирпень не смогут пройти.
Перестаньте постить иностранные источники. Они не в теме, новости про реальную ситуацию идут с опозданием 3-4 дня.
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Хомякоид
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