для градов река Ирпень не проблема
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:08
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48
❗️🇺🇦 СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням Військового стану.
2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою «Град»
4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.
7. Першими у світі використали банку з консервацією у якості ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.
10. Дали найбільших у світі піздюлей російській армії з часів Другої світової.
... список рекордів оновлюється щодня!
Слава Україні!
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48
Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:51
народ, кто хочет понять израиль, посмотрите вдумчиво видосики этого перца, за последнее время, как там всё запутано...:
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