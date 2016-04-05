RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 2745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:08

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема


У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48

❗️🇺🇦 СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням Військового стану.
2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою «Град»
4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.
7. Першими у світі використали банку з консервацією у якості ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.
10. Дали найбільших у світі піздюлей російській армії з часів Другої світової.
... список рекордів оновлюється щодня!
Слава Україні!
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема


У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.

Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28795
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:51

народ, кто хочет понять израиль, посмотрите вдумчиво видосики этого перца, за последнее время, как там всё запутано...:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 341342343344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.