для градов река Ирпень не проблема
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:08
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48
❗️🇺🇦 СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням Військового стану.
2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою «Град»
4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.
7. Першими у світі використали банку з консервацією у якості ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.
10. Дали найбільших у світі піздюлей російській армії з часів Другої світової.
... список рекордів оновлюється щодня!
Слава Україні!
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48
Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:51
народ, кто хочет понять израиль, посмотрите вдумчиво видосики этого перца, за последнее время, как там всё запутано...:
Додано: Суб 12 бер, 2022 18:05
Додано: Суб 12 бер, 2022 18:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раша готовит провокацию на территории Беларуси с применением оружия массового поражения?
По информации, полученной от военнослужащего проходящего службу в Гомеле, российские подразделения в ближайшее время готовят провокацию в его городе с применением ОМП.
Об этом сообщает информационный ресурс БелНовости.
Как известно, ранее появилась информация в СМИ о том, что в ходе встречи путина и лукашенко была согласована провокация, подготавливаемая со стороны рф на территории беларуси с последующим обвинением в ней Украины.
Данная провокация должна будет представлять собой инсценировку якобы удара ВС Украины по одному из расположений российских военных в приграничных с Украиной районах беларуси.
Не исключается применение в ходе данной провокации химического или бактериологического оружия. Обязательным атрибутом провокации должны будут стать жертвы как среди российских военослужащих, так и среди мирного населения.
Это позволит, гипотетически, развязать лукашенко руки в применении войск в составе российского контингента против Украины.
Данная провокация получит широкое освещение в российских и беларуских СМИ, а под её практическую реализацию ВС РФ уже завозят в Брянскую область ТР «Точка-У», которыми и будут наносить соответствующие удары по городу Гомель и окрестностям.
Подтверждения информации БелНовости пока нет. Но напомним события 11 марта: вчера рашисти таки устроили провокацию со взрывами на территории беларуси. Местные жители рб взрывы и видели, и слышали. Однако официальная власть республики заявила, что взрывов не было.
Очень странно все...
Додано: Суб 12 бер, 2022 18:46
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У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.[/quote]
Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.[/quote]
тоже мені патріот, харош брехати
БСУ сильна як ніколи (готувались багато років)
ринок ЦП - свідомо зупинений
народ - негодує вашими постами
запал лише наростає
ПОЗОР таке писати
Додано: Суб 12 бер, 2022 18:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Карта боевых действий в Украине
К буче через Чернобыльскую зону подвоз есть. От Бучи до центра Киева как раз 30 км по прямой. Другой вопрос насколько это оптимально. Николаев ночью обстреливали если что.
Додано: Суб 12 бер, 2022 18:52
Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з намірами окупантів створити на території Херсонської області незаконну республіку.
які шустрі підарашки
тяп ляп і давай їм республіки
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