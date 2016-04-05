Додано: Суб 12 бер, 2022 18:17

lapay написав: Dobrofey написав: Если мы сейчас в ответ на российские фейки про "боевых перелетных птиц с чумой из секретных лабораторий США" начнем выдумывать свои, то превратимся в мальчика, кричащего про волков. Если мы сейчас в ответ на российские фейки про "боевых перелетных птиц с чумой из секретных лабораторий США" начнем выдумывать свои, то превратимся в мальчика, кричащего про волков.

Я не знаю, бомбардувала раша білорашу, чи ні, але випереджаючий "злив" про наміри противника звична справа спецслужб. Лукашенко поїхав в гості, очевидно, з якою метою. Не знаю, завдяки нашій роботі, чи щось інше, але наступу білораші і досі немає. Я не знаю, бомбардувала раша білорашу, чи ні, але випереджаючий "злив" про наміри противника звична справа спецслужб. Лукашенко поїхав в гості, очевидно, з якою метою. Не знаю, завдяки нашій роботі, чи щось інше, але наступу білораші і досі немає.

Раша готовит провокацию на территории Беларуси с применением оружия массового поражения?По информации, полученной от военнослужащего проходящего службу в Гомеле, российские подразделения в ближайшее время готовят провокацию в его городе с применением ОМП.Об этом сообщает информационный ресурс БелНовости.Как известно, ранее появилась информация в СМИ о том, что в ходе встречи путина и лукашенко была согласована провокация, подготавливаемая со стороны рф на территории беларуси с последующим обвинением в ней Украины.Данная провокация должна будет представлять собой инсценировку якобы удара ВС Украины по одному из расположений российских военных в приграничных с Украиной районах беларуси.Не исключается применение в ходе данной провокации химического или бактериологического оружия. Обязательным атрибутом провокации должны будут стать жертвы как среди российских военослужащих, так и среди мирного населения.Это позволит, гипотетически, развязать лукашенко руки в применении войск в составе российского контингента против Украины.Данная провокация получит широкое освещение в российских и беларуских СМИ, а под её практическую реализацию ВС РФ уже завозят в Брянскую область ТР «Точка-У», которыми и будут наносить соответствующие удары по городу Гомель и окрестностям.Подтверждения информации БелНовости пока нет. Но напомним события 11 марта: вчера рашисти таки устроили провокацию со взрывами на территории беларуси. Местные жители рб взрывы и видели, и слышали. Однако официальная власть республики заявила, что взрывов не было.Очень странно все...