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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 342343344345>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:08

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема


У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48

❗️🇺🇦 СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням Військового стану.
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4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
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7. Першими у світі використали банку з консервацією у якості ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:48

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Они даже через речку Ирпень не смогут пройти
для градов река Ирпень не проблема


У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.

Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:51

народ, кто хочет понять израиль, посмотрите вдумчиво видосики этого перца, за последнее время, как там всё запутано...:
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:05

  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.


Що пропонується ? Лапки догору ?
Дайош тайожний союз ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:
  Dobrofey написав:Если мы сейчас в ответ на российские фейки про "боевых перелетных птиц с чумой из секретных лабораторий США" начнем выдумывать свои, то превратимся в мальчика, кричащего про волков.

Я не знаю, бомбардувала раша білорашу, чи ні, але випереджаючий "злив" про наміри противника звична справа спецслужб. Лукашенко поїхав в гості, очевидно, з якою метою. Не знаю, завдяки нашій роботі, чи щось інше, але наступу білораші і досі немає.
Раша готовит провокацию на территории Беларуси с применением оружия массового поражения?

По информации, полученной от военнослужащего проходящего службу в Гомеле, российские подразделения в ближайшее время готовят провокацию в его городе с применением ОМП.

Об этом сообщает информационный ресурс БелНовости.

Как известно, ранее появилась информация в СМИ о том, что в ходе встречи путина и лукашенко была согласована провокация, подготавливаемая со стороны рф на территории беларуси с последующим обвинением в ней Украины.

Данная провокация должна будет представлять собой инсценировку якобы удара ВС Украины по одному из расположений российских военных в приграничных с Украиной районах беларуси.

Не исключается применение в ходе данной провокации химического или бактериологического оружия. Обязательным атрибутом провокации должны будут стать жертвы как среди российских военослужащих, так и среди мирного населения.
Это позволит, гипотетически, развязать лукашенко руки в применении войск в составе российского контингента против Украины.

Данная провокация получит широкое освещение в российских и беларуских СМИ, а под её практическую реализацию ВС РФ уже завозят в Брянскую область ТР «Точка-У», которыми и будут наносить соответствующие удары по городу Гомель и окрестностям.

Подтверждения информации БелНовости пока нет. Но напомним события 11 марта: вчера рашисти таки устроили провокацию со взрывами на территории беларуси. Местные жители рб взрывы и видели, и слышали. Однако официальная власть республики заявила, что взрывов не было.

Очень странно все...

https://t.me/info_zp/3798
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:46

---
У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.[/quote]
Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.[/quote]

тоже мені патріот, харош брехати

БСУ сильна як ніколи (готувались багато років)
ринок ЦП - свідомо зупинений
народ - негодує вашими постами
запал лише наростає

ПОЗОР таке писати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:У них нет подвоза к Киеву.
Они могут обстреливать то что рядом с границей Харьков, Марик, Чернигов.
Если бы могли обстреливать Киев уже бы обстреливали.
Карта боевых действий в Украине

https://t.me/ukrainian_war1

К буче через Чернобыльскую зону подвоз есть. От Бучи до центра Киева как раз 30 км по прямой. Другой вопрос насколько это оптимально. Николаев ночью обстреливали если что.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:52

Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з намірами окупантів створити на території Херсонської області незаконну республіку.

які шустрі підарашки
тяп ляп і давай їм республіки
https://interfax.com.ua/news/general/812218.html
greenozon
 
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