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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:02

Парадокс Стокдейла

  Хомякоид написав:
  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.


Що пропонується ? Лапки догору ?
Дайош тайожний союз ?

Парадокс Стокдейла
https://www.psychologos.ru/articles/view/paradoks-stokdeyla
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:04

  greenozon написав:Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з намірами окупантів створити на території Херсонської області незаконну республіку.

які шустрі підарашки
тяп ляп і давай їм республіки
https://interfax.com.ua/news/general/812218.html
Не надо спешить. Если кто то дрогнет и решится сотрудничать с окупантами, вот тогда можно начинать расследование. А так получается что возбудили дело против хотелок оккупанта. Если честно очень интересно найдутся ли такие депутаты? Ведь, как я понимаю, ОПЗЖ там присутствоал в облраде. Теоретически возможно, но....
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:06

  greenozon написав:тоже мені патріот, харош брехати

БСУ сильна як ніколи (готувались багато років)
ринок ЦП - свідомо зупинений
народ - негодує вашими постами
запал лише наростає

ПОЗОР таке писати

https://www.psychologos.ru/articles/view/paradoks-stokdeyla
- А кто не выживал?
- О, это простой вопрос, - ответил он. - Оптимисты.
- Оптимисты? Не понимаю, - я был совершенно сбит с толку.
- Оптимисты. Это те, кто говорил: "Мы выйдем отсюда к Рождеству". Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили: "Мы выйдем отсюда к Пасхе". И Пасха приходила и уходила. Затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали. Не выдерживали.

Мы продолжали идти молча. Затем он повернулся ко мне и сказал:

- Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.

===
з.і.
оптимісти дають перемогу до Паски
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:22

  flyman написав:Парадокс Стокдейла
https://www.psychologos.ru/articles/view/paradoks-stokdeyla

Жратви в цоколі тільки до Паски вистачить, будеш оптимістом поза бажанням.
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:оптимісти дають перемогу до Паски
Арестович предсказывает утихание боевых действий через 1-1,5 месяца. Также он заявил, что переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел.

До этого Арестович предсказывал в 2003 году аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс,

а в 2020 он предсказал полномасштабную войну с Россией. Видео тут:

https://youtu.be/H50ho9Dlrms
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