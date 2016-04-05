Парадокс Стокдейла
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Додано: Суб 12 бер, 2022 19:02
Парадокс Стокдейла
Парадокс Стокдейла
Додано: Суб 12 бер, 2022 19:04
Не надо спешить. Если кто то дрогнет и решится сотрудничать с окупантами, вот тогда можно начинать расследование. А так получается что возбудили дело против хотелок оккупанта. Если честно очень интересно найдутся ли такие депутаты? Ведь, как я понимаю, ОПЗЖ там присутствоал в облраде. Теоретически возможно, но....
Додано: Суб 12 бер, 2022 19:06
- А кто не выживал?
- О, это простой вопрос, - ответил он. - Оптимисты.
- Оптимисты? Не понимаю, - я был совершенно сбит с толку.
- Оптимисты. Это те, кто говорил: "Мы выйдем отсюда к Рождеству". Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили: "Мы выйдем отсюда к Пасхе". И Пасха приходила и уходила. Затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали. Не выдерживали.
Мы продолжали идти молча. Затем он повернулся ко мне и сказал:
- Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.
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з.і.
оптимісти дають перемогу до Паски
Додано: Суб 12 бер, 2022 19:22
Жратви в цоколі тільки до Паски вистачить, будеш оптимістом поза бажанням.
Додано: Суб 12 бер, 2022 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Арестович предсказывает утихание боевых действий через 1-1,5 месяца. Также он заявил, что переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел.
До этого Арестович предсказывал в 2003 году аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс,
а в 2020 он предсказал полномасштабную войну с Россией. Видео тут:
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