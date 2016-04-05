Додано: Суб 12 бер, 2022 19:06

greenozon написав: тоже мені патріот, харош брехати



БСУ сильна як ніколи (готувались багато років)

ринок ЦП - свідомо зупинений

народ - негодує вашими постами

запал лише наростає



ПОЗОР таке писати тоже мені патріот, харош брехатиБСУ сильна як ніколи (готувались багато років)ринок ЦП - свідомо зупиненийнарод - негодує вашими постамизапал лише наростає

- А кто не выживал?- О, это простой вопрос, - ответил он. - Оптимисты.- Оптимисты? Не понимаю, - я был совершенно сбит с толку.- Оптимисты. Это те, кто говорил: "Мы выйдем отсюда к Рождеству". Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили: "Мы выйдем отсюда к Пасхе". И Пасха приходила и уходила. Затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали. Не выдерживали.Мы продолжали идти молча. Затем он повернулся ко мне и сказал:- Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.===з.і.оптимісти дають перемогу до Паски