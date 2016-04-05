flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути. Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Що пропонується ? Лапки догору ? Дайош тайожний союз ?
Не надо спешить. Если кто то дрогнет и решится сотрудничать с окупантами, вот тогда можно начинать расследование. А так получается что возбудили дело против хотелок оккупанта. Если честно очень интересно найдутся ли такие депутаты? Ведь, как я понимаю, ОПЗЖ там присутствоал в облраде. Теоретически возможно, но....
greenozon написав:тоже мені патріот, харош брехати
БСУ сильна як ніколи (готувались багато років) ринок ЦП - свідомо зупинений народ - негодує вашими постами запал лише наростає
ПОЗОР таке писати
https://www.psychologos.ru/articles/view/paradoks-stokdeyla - А кто не выживал? - О, это простой вопрос, - ответил он. - Оптимисты. - Оптимисты? Не понимаю, - я был совершенно сбит с толку. - Оптимисты. Это те, кто говорил: "Мы выйдем отсюда к Рождеству". Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили: "Мы выйдем отсюда к Пасхе". И Пасха приходила и уходила. Затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали. Не выдерживали.
Мы продолжали идти молча. Затем он повернулся ко мне и сказал:
- Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.