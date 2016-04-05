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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:25

Самая свежая карта киевской области

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:27

  Витаха написав:GALeon
Выразят крайнюю степень крайней озабоченности.

Потом долго будут обсуждать санкции, спешно эвакуируя посольства.
Гневно отреагируют на обвинения Рашки по химоружию на территории, будут без конца изводить Путина слезными звонками на автоответчик. Может быть даже пару раз стрельнут в ответ с перепуга.
Торжественно исключат Путина из почетных членов какого-нибудь яхтклуба.
Короче, будет все то же, что и с нами.
Только чуть громче шумиха в прессе и сожаление, что не остановили безумца еще в Украине, где он натаскивал на кровь свою армию.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:27

  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.

Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29

Мчится подкрепление

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:42

  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.

Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.

так называемым сырунам-тошнотикам для начала неплохо было бы хоть стрелковку выдать для обороны. Бред типа вооружайтесь коктелями не предлагать.
Кстати, о самообороне.
Ничего не хочу сказать плохого о мужиках. Но знаете ли Вы, сколько раненых лежит в киевском госпитале от дружественного огня самообороновцев. Они банально в своей массе не готовы к скоординированным действиям с войсковиками.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:51

  antey1969 написав:
  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.

Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.

так называемым сырунам-тошнотикам для начала неплохо было бы хоть стрелковку выдать для обороны. Бред типа вооружайтесь коктелями не предлагать.
Кстати, о самообороне.
Ничего не хочу сказать плохого о мужиках. Но знаете ли Вы, сколько раненых лежит в киевском госпитале от дружественного огня самообороновцев. Они банально в своей массе не готовы к скоординированным действиям с войсковиками.


https://racurs.ua/ua/2997-hto-pidstavyv-ukrayinskogo-polkovnyka-sbu-abo-yak-pracuie-rosiyske-ipso.html

11 березня з’явилася новина про те, що в Києві був ліквідований член російської ДРГ – колишній заступник начальника СБУ Київщини Дмитро Дем’яненко. Таке собі просте твердження, яке не викликає сумнівів у пересічного споживача інформації. Без доказів, без фактажу, а просто – був ліквідований… Більше того, це подається як крок, що наближає Україну до перемоги.

Втім, розберемось в цій ситуації більш детально.

Наші інсайдери в правоохоронних органах повідомляють, що бійці оболонської ТРО отримали від неперевіреного джерела інформацію щодо пересування містом Київ членів ДРГ на двох автівках. Однією з яких (чорна TOYOTA Camry) містом зі службових питань пересувався український військовий контррозвідник.

Зазначеним ТРО спільно з полком поліції особливого призначення «Київ» та полком поліції «Миротворець» під загальним керівництвом колишнього заступника начальника Управління державної охорони України генерала Володимира Дахновського та безпосереднім керівництвом заступника командира полка «Київ-1» підполковника поліції Вадима Третяка була розроблена спеціальна операція із затримання осіб, які пересуваються вказаною автівкою.

Поліція зафіксувала рух «Тойоти» вулицями міста і 09.03.2022 о 17 годині 02 хвилини в районі вул. Садової, 120 було розпочато затримання вказаного автомобіля і Дмитра Дем’яненка, який на той час в ньому пересувався.

Автомобіль Дем’яненка зупинився по команді з поліцейського автомобіля на узбіччі, дві поліцейські машини розташувалися перед та поза його автомобілем. Далі один з поліціянтів припустився фатальної помилки і при підході до машини здійснив постріл з необережності, після чого інші поліцейські відкривають шквальний вогонь по автівці Дем’яненка, розстрілюючи разом з «Тойотою» свою автівку та один одного.

У підсумку: полковник Дем’яненко розстріляний впритул і загинув, поліцейські поранені внаслідок дружнього вогню, службова автівка поліції розстріляна самими ж співробітниками поліції, керівник операції Дахновський помер через дві години після операції через серцевий напад, ДБР шукає винних у трагедії, докази причетності Дем’яненка до розвідувально-підривної діяльності відсутні.

Дем’яненко – батько трьох дітей, киянин, який не полишав місто з дня початку війни, офіцер, який сумлінно виконував свій обов’язок та займав одне з провідних місць в організації оборони Києва, учасник бойових дій на сході України.

Керівники операції із затримання банально повелися на російську інформаційну спецоперацію, не перевірили отримані дані та втягнули справжніх захисників Києва та України бійців ТРО та чесних поліцейських у завідомо погано сплановану та організовану спецоперацію.

Тепер керівництво правоохоронних органів, аби прикрити свої «тили», розганяє інформацію про те, що Дем’яненко нібито справді був членом ДРГ. При цьому замовчуючи той факт, що орієнтування на другу машину було також на автомобіль Дем’яненка, а джерело своєї інформації вони назвати так і не спроміглися.

А якби Дмитро віз в машині своїх дітей з дружиною на задньому сидінні?

Ми можемо робити ще багато припущень, але ви можете зробити свій власник висновок, передивившись відео зі звуком.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:01

  flyman написав:Ми можемо робити ще багато припущень, але ви можете зробити свій власник висновок, передивившись відео зі звуком.

Что хотели сказать? Не страдайте набиванием постов.
AlexMotel
 
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