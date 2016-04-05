Витаха написав:GALeon Выразят крайнюю степень крайней озабоченности.
Потом долго будут обсуждать санкции, спешно эвакуируя посольства. Гневно отреагируют на обвинения Рашки по химоружию на территории, будут без конца изводить Путина слезными звонками на автоответчик. Может быть даже пару раз стрельнут в ответ с перепуга. Торжественно исключат Путина из почетных членов какого-нибудь яхтклуба. Короче, будет все то же, что и с нами. Только чуть громче шумиха в прессе и сожаление, что не остановили безумца еще в Украине, где он натаскивал на кровь свою армию.
flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути. Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.
flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути. Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.
так называемым сырунам-тошнотикам для начала неплохо было бы хоть стрелковку выдать для обороны. Бред типа вооружайтесь коктелями не предлагать. Кстати, о самообороне. Ничего не хочу сказать плохого о мужиках. Но знаете ли Вы, сколько раненых лежит в киевском госпитале от дружественного огня самообороновцев. Они банально в своей массе не готовы к скоординированным действиям с войсковиками.
Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.
Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.
️Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.
Поздно Клава пить боржом! Почки отвалилсь! Нет уже Волновахи,есть какой то пустырь на месте бывшего города и название..Не длб ли Арестович высказал сию шапкозакидательную новость??? Мариуполь тоже освободят и разблокируют,когда там все умрут и погибнут.На счет Мариуполя,я вообще ничего не понимаю...Вот что хотите делайте,я просто не могу понять.Это просто какой то саботаж и преступление...Нет слов!