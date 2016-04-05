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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 344345346347>
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:25

Самая свежая карта киевской области

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:27

  Витаха написав:GALeon
Выразят крайнюю степень крайней озабоченности.

Потом долго будут обсуждать санкции, спешно эвакуируя посольства.
Гневно отреагируют на обвинения Рашки по химоружию на территории, будут без конца изводить Путина слезными звонками на автоответчик. Может быть даже пару раз стрельнут в ответ с перепуга.
Торжественно исключат Путина из почетных членов какого-нибудь яхтклуба.
Короче, будет все то же, что и с нами.
Только чуть громче шумиха в прессе и сожаление, что не остановили безумца еще в Украине, где он натаскивал на кровь свою армию.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:27

  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.

Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29

Мчится подкрепление

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:42

  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути.
Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.

Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.

так называемым сырунам-тошнотикам для начала неплохо было бы хоть стрелковку выдать для обороны. Бред типа вооружайтесь коктелями не предлагать.
Кстати, о самообороне.
Ничего не хочу сказать плохого о мужиках. Но знаете ли Вы, сколько раненых лежит в киевском госпитале от дружественного огня самообороновцев. Они банально в своей массе не готовы к скоординированным действиям с войсковиками.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:01

  flyman написав:Ми можемо робити ще багато припущень, але ви можете зробити свій власник висновок, передивившись відео зі звуком.

Что хотели сказать? Не страдайте набиванием постов.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:03

  Ой+ написав:..........
  ЛАД написав:Вполне вероятно, что боятся не они, а "німецький політолог Сергій Сумленний".

Він може може мати німецьке громадянство, то як його називати?

Вполне может. Называть можно. Но взгляды могут оставаться не немецкими.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Dobrofey написав:
  otg написав:
  Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.

Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.
️Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.

Ждем официального подтверждения!

https://t.me/c/1379461702/20472
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Но знаете ли Вы, сколько раненых лежит в киевском госпитале от дружественного огня самообороновцев.

Знаємо, що це Ваші фантазії і не більше того і знаємо, що вони тут не потрібні, не розводьтке тут дезу!!! І звідки ви беретесь госпітальні знатоки?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 12 бер, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:15

  GALeon написав:Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.

Ждем официального подтверждения!

https://t.me/c/1379461702/20472


Поздно Клава пить боржом! Почки отвалилсь! Нет уже Волновахи,есть какой то пустырь на месте бывшего города и название..Не длб ли Арестович высказал сию шапкозакидательную новость??? Мариуполь тоже освободят и разблокируют,когда там все умрут и погибнут.На счет Мариуполя,я вообще ничего не понимаю...Вот что хотите делайте,я просто не могу понять.Это просто какой то саботаж и преступление...Нет слов!
osafly
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