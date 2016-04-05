Поздно Клава пить боржом! Почки отвалилсь! Нет уже Волновахи,есть какой то пустырь на месте бывшего города и название..Не длб ли Арестович высказал сию шапкозакидательную новость??? Мариуполь тоже освободят и разблокируют,когда там все умрут и погибнут.На счет Мариуполя,я вообще ничего не понимаю...Вот что хотите делайте,я просто не могу понять.Это просто какой то саботаж и преступление...Нет слов!
flyman написав:цілий день писали, що "Волновахи вже нама"
Ну и что ты хотел этим сказать???Любитель продажных и бессовестных субьектов. Нема ее,да...Разх...рили ее полностью,в 0.И цоколь твой с твоими кавалирками будут там же,если ты будешь тупить и пытаться покрывать засранцев..Или ты не Украинец и война не в твой дом пришла???Надеюсь ты понял о чем я..