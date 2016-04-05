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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:16

УРА! бий ворога, захищай рідну неньку!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:16

  AlexMotel написав:
  flyman написав:Ми можемо робити ще багато припущень, але ви можете зробити свій власник висновок, передивившись відео зі звуком.

Что хотели сказать? Не страдайте набиванием постов.

на брехні далеко не заїдеш
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:18

  osafly написав:
  GALeon написав:Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.

Ждем официального подтверждения!

https://t.me/c/1379461702/20472


Поздно Клава пить боржом! Почки отвалилсь! Нет уже Волновахи,есть какой то пустырь на месте бывшего города и название..Не длб ли Арестович высказал сию шапкозакидательную новость??? Мариуполь тоже освободят и разблокируют,когда там все умрут и погибнут.На счет Мариуполя,я вообще ничего не понимаю...Вот что хотите делайте,я просто не могу понять.Это просто какой то саботаж и преступление...Нет слов!

цілий день писали, що "Волновахи вже нама"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:44

  flyman написав:цілий день писали, що "Волновахи вже нама"


Ну и что ты хотел этим сказать???Любитель продажных и бессовестных субьектов. Нема ее,да...Разх...рили ее полностью,в 0.И цоколь твой с твоими кавалирками будут там же,если ты будешь тупить и пытаться покрывать засранцев..Или ты не Украинец и война не в твой дом пришла???Надеюсь ты понял о чем я..
osafly
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