Витаха написав:GALeon Выразят крайнюю степень крайней озабоченности.
Потом долго будут обсуждать санкции, спешно эвакуируя посольства. Гневно отреагируют на обвинения Рашки по химоружию на территории, будут без конца изводить Путина слезными звонками на автоответчик. Может быть даже пару раз стрельнут в ответ с перепуга. Торжественно исключат Путина из почетных членов какого-нибудь яхтклуба. Короче, будет все то же, что и с нами. Только чуть громче шумиха в прессе и сожаление, что не остановили безумца еще в Украине, где он натаскивал на кровь свою армию.
flyman написав:Кілька разів можуть шмальнути. Але тут ще проблема в тому, що вже 2 тижня економіка в ауті, банківська система дихає на ладан, ринок ЦП в дауні, народ потихеньку починає негодувати, запал спадає.
Україна вистоїть, бо переважна більшість громадян - патріотично налаштовані і будуть боронити свої домівки, свою країну. З Україною весь цивілізований світ (люд). І головне - запроданців і сирунів-тошнотиків меншість.
Dobrofey написав:Вот что интересно - сегодня полдня в украинских СМИ обсуждают обстрел пары сел на Беларуси якобы с территории Украины российскими самолётами. Хотя и белорусские,и даже кремлевские сам обстрел отрицают и называют новость фейком. Может действительно наши "утку" запустили в ответ на визит Луки в Москву? Зато ватносми с утра трубят о взятии Волновахи, а у нас молчок.
Нет, про это говорят не только наши, но и западные разведки. Кроме того готовят провокации с химоружием.
Всё же я прав оказался, Геращенко наспех сочинил фейк "Беларусь начнет войну в 21-00", чтобы замять в новостях захват Волновахи. Уже и наши СМИ по тихому подвердили, что город под контролем россиян.
️Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.
Витаха написав:GALeon Выразят крайнюю степень крайней озабоченности.
Потом долго будут обсуждать санкции, спешно эвакуируя посольства. Гневно отреагируют на обвинения Рашки по химоружию на территории, будут без конца изводить Путина слезными звонками на автоответчик. Может быть даже пару раз стрельнут в ответ с перепуга. Торжественно исключат Путина из почетных членов какого-нибудь яхтклуба. Короче, будет все то же, что и с нами. Только чуть громче шумиха в прессе и сожаление, что не остановили безумца еще в Украине, где он натаскивал на кровь свою армию.
Такой исход = роспуск НАТО. То, что они не вступаются за нас - не обязаны, договор такого не предусматривает. В мире много конфликтов, они как союз вмешиваются достаточно редко. Война в Украине ничем для них не отличается, разве что близко к ним. А вот "сожаления" и "гневные реакции" по поводу нападения в условную "Литву" это прямое нарушение Договора. После крушения НАТО каждая натовская страна остаётся один на один с Россией. Сомневаюсь, что они решатся так рисковать.