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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 345346347348>
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 06:42

Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 07:02

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:анализ явно слабоватый.


Скинь ссылку на лучший анализ или сделай сам и поделись с нами.

не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.

https://youtu.be/nPsad-CbZHE
Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.

Кстати Гордон считает арестовича аферистом что добавляет ему (Арестовичу) авторитета, потому что Гордон мерзавец ещё тот

https://youtu.be/AKmD0Alo-tE
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 бер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:40

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
СЛАВА УКРАЇНІ!

Не подскажете, кто такой danserg - автор этого видео?
Как на мой взгляд, анализ явно слабоватый.


анализ он делает на основании открытого источника с сайта(Ген Штаб ЗСУ)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

на мой взгляд от вас за последние 5 лет не одного сильного поста, и тем не менее кто вас плюсует и даже медальки выдают,

"коммунист" должен быть скромным, не так ли?
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:45

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:анализ явно слабоватый.


Скинь ссылку на лучший анализ или сделай сам и поделись с нами.

не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.

https://youtu.be/nPsad-CbZHE
Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.


когда была первая неделя войны-было больше точек соприкосновения и видосы были другие, на сегодня (когда позиционные бои и ракетные налеты на города) всю открытую инфу можно вместить в 4 минуты, поэтому приходиться повторять в конце , то что сказал вначале

а в принципе я ему благадарен за работу, которую он далает ежедневно...
это ведь не глупости тут постить (я о ЛАДе и пр)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 бер, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:когда была первая неделя войны-было больше точек соприкосновения и видосы были другие, на сегодня (когда позиционные бои о ракетные налеты на города) всю открытую инфу можно вместить в 4 минуты, поэтому приходиться повторять в конце , то что сказал вначале
с этим согласен из горы мусора, который стали сыпать телеграм каналы почти невозможно вычленить что то важное. Поэтому подобные видео полезные хотя бы тем, что не вешают лапшу. Война в 21 веке это битва фейков.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран обстріляв Ірак. Та несе маячню. Каже, стріляв по схованкам «Моссад» в Іраку. Це, нібито, помста за двох знищених ізраїльською спецслужбою іранських генералів в Сирії.
Ще одна версія загострення в регіоні: Росія хоче тут конфлікт через те, що Іракський Курдистан може постачати якісну та дешеву альтернативу російській нафті.
Сьогоднішня ракетна атака на консульство Сполучених Штатів Америки в місті Ербіль, в Іракському Курдистані. Ще точно невідомо, хто запускав ракети по консульству США. Та я переконаний, що кінцевий бенефіціар це Росія. Наших союзників та основних донорів зброї хочуть відволікти через інші загрози, налякати та вивести з гри. Абсолютне зло гуртується, але якщо Дядечко Сем злякається його, то отримає і війну, і ганьбу, за формулою Вінстона Черчилля.
В іранських телеграм-каналах публікують дописи на підтримку Z і V цією атакою.
Телеграм-канал «Sabereen News», який оприлюднив допис, є антиамериканським дезінформаційним ресурсом, розрахованим на іракську аудиторію. Ймовірно, фінансується російськими грошима - пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАТО будет защищать груз с оружием от россиян.

"Сегодня руководитель НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.

Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:14

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:анализ явно слабоватый.


Скинь ссылку на лучший анализ или сделай сам и поделись с нами.

не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.

https://youtu.be/nPsad-CbZHE
Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.

Кстати Гордон считает арестовича аферистом что добавляет ему (Арестовичу) авторитета, потому что Гордон мерзавец ещё тот

https://youtu.be/AKmD0Alo-tE


уважаемый,вы большой поклоник Арестовича?

давайте не будем делать из него кумира...
все прекрасно знают и помнят кто такой Люся Арестович
(https://www.youtube.com/watch?v=rlSHsD0QKM0)

на данный момент его вернули в команду, потому что война и в качестве
советника руководителя Офиса Президента он профессионально выполняется свою работу.
меня абсолютно не раздражает его манера говорить и одеваться (это так задумано)
для тех кто не понимает-поясняю
Зеленский, как режиссер, понимает как надо "подавать Україну мировым СМИ"
все делается как антогонизм рашке-у них сводки читает с монитора "генерал с одной извилиной от фуражки" а у нас выходит Арестович (иногда он сидит, или даже полулежит)
и медленно но уверенно сообщает, что скоро войска раши будут бегать как "зайчики"

для некоторых нервных граждан это действует успокаивающе, хотя в Мариуполе/Сумах/Харькове (частично) где люди сидят в подвалах без электричества, тепла и воды у них нет возможности наслаждиться высшим уровнем спокойствия нашей власти (в лице ее спикера Арестовича)

пс рыбак рыбака видит из далека (о Гордоне)
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  flyman написав:оптимісти дають перемогу до Паски
Арестович предсказывает утихание боевых действий через 1-1,5 месяца. Также он заявил, что переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел.

До этого Арестович предсказывал в 2003 году аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс,

а в 2020 он предсказал полномасштабную войну с Россией. Видео тут:

https://youtu.be/H50ho9Dlrms


️К середине апреля россияне станут шелковыми и будут просить, чтобы Украина их не добивала, – Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, примерно через месяц, когда агрессор потеряет способность к активным боевым действиям, власти РФ будут готовы к "реальным" переговорам.

"С 10-х чисел апреля, возможно, чуть раньше или позже, российские войска окончательно потеряют способность к активным действиям и станут в позиционную оборону", – сказал он. Тогда защитники Украины будут знать их точные координаты и начнут убивать врага в землю.

А ванговать Арестович умеет отлично
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:18

GALeon Америка боится начала 3й Мировой, но по факту она уже началась 24 февраля
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