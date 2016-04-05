Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 06:42
Уже і Львів дістали.
ПС Розмовляв зі своїми родичами з Москви, там путін головного мозку.
Додано: Нед 13 бер, 2022 07:02
не столько слабоватый сколько неполный. Резких несоответствий с официальными версиями я не нашёл.
Вот все по полочкам, разве что без поименного списка солдат.
Кстати Гордон считает арестовича аферистом что добавляет ему (Арестовичу) авторитета, потому что Гордон мерзавец ещё тот
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 бер, 2022 08:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:40
анализ он делает на основании открытого источника с сайта(Ген Штаб ЗСУ)
на мой взгляд от вас за последние 5 лет не одного сильного поста, и тем не менее кто вас плюсует и даже медальки выдают,
"коммунист" должен быть скромным, не так ли?
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:45
когда была первая неделя войны-было больше точек соприкосновения и видосы были другие, на сегодня (когда позиционные бои и ракетные налеты на города) всю открытую инфу можно вместить в 4 минуты, поэтому приходиться повторять в конце , то что сказал вначале
а в принципе я ему благадарен за работу, которую он далает ежедневно...
это ведь не глупости тут постить (я о ЛАДе и пр)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 13 бер, 2022 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
с этим согласен из горы мусора, который стали сыпать телеграм каналы почти невозможно вычленить что то важное. Поэтому подобные видео полезные хотя бы тем, что не вешают лапшу. Война в 21 веке это битва фейков.
Додано: Нед 13 бер, 2022 08:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Іран обстріляв Ірак. Та несе маячню. Каже, стріляв по схованкам «Моссад» в Іраку. Це, нібито, помста за двох знищених ізраїльською спецслужбою іранських генералів в Сирії.
Ще одна версія загострення в регіоні: Росія хоче тут конфлікт через те, що Іракський Курдистан може постачати якісну та дешеву альтернативу російській нафті.
Сьогоднішня ракетна атака на консульство Сполучених Штатів Америки в місті Ербіль, в Іракському Курдистані. Ще точно невідомо, хто запускав ракети по консульству США. Та я переконаний, що кінцевий бенефіціар це Росія. Наших союзників та основних донорів зброї хочуть відволікти через інші загрози, налякати та вивести з гри. Абсолютне зло гуртується, але якщо Дядечко Сем злякається його, то отримає і війну, і ганьбу, за формулою Вінстона Черчилля.
В іранських телеграм-каналах публікують дописи на підтримку Z і V цією атакою.
Телеграм-канал «Sabereen News», який оприлюднив допис, є антиамериканським дезінформаційним ресурсом, розрахованим на іракську аудиторію. Ймовірно, фінансується російськими грошима - пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
НАТО будет защищать груз с оружием от россиян.
"Сегодня руководитель НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.
Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:14
уважаемый,вы большой поклоник Арестовича?
давайте не будем делать из него кумира...
все прекрасно знают и помнят кто такой Люся Арестович
(
на данный момент его вернули в команду, потому что война и в качестве
советника руководителя Офиса Президента он профессионально выполняется свою работу.
меня абсолютно не раздражает его манера говорить и одеваться (это так задумано)
для тех кто не понимает-поясняю
Зеленский, как режиссер, понимает как надо "подавать Україну мировым СМИ"
все делается как антогонизм рашке-у них сводки читает с монитора "генерал с одной извилиной от фуражки" а у нас выходит Арестович (иногда он сидит, или даже полулежит)
и медленно но уверенно сообщает, что скоро войска раши будут бегать как "зайчики"
для некоторых нервных граждан это действует успокаивающе, хотя в Мариуполе/Сумах/Харькове (частично) где люди сидят в подвалах без электричества, тепла и воды у них нет возможности наслаждиться высшим уровнем спокойствия нашей власти (в лице ее спикера Арестовича)
пс рыбак рыбака видит из далека (о Гордоне)
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️К середине апреля россияне станут шелковыми и будут просить, чтобы Украина их не добивала, – Арестович.
По словам советника главы Офиса президента, примерно через месяц, когда агрессор потеряет способность к активным боевым действиям, власти РФ будут готовы к "реальным" переговорам.
"С 10-х чисел апреля, возможно, чуть раньше или позже, российские войска окончательно потеряют способность к активным действиям и станут в позиционную оборону", – сказал он. Тогда защитники Украины будут знать их точные координаты и начнут убивать врага в землю.
А ванговать Арестович умеет отлично
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:18
GALeon Америка боится начала 3й Мировой, но по факту она уже началась 24 февраля
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